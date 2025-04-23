CHP'nin bir yalanı daha elinde patladı: İşte 'Kanal İstanbul' gerçekleri

Haber Merkezi

CHP'nin gündemi yolsuzluk iddialarını perdelemek...

23 Mart’ta tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Hapishanesi'ne koyulmasından sonra CHP, 'Kanal İstanbul' söylemlerine başladı.

'ARAPLARA SATACAKLAR' YALANI

İmamoğlu tutuklu bulunduğu Silivri’den İstanbul’a su kaynaklarından Sazlıdere Barajı’nın bu proje çerçevesinde içme suyu oranının azaltıldığını ve bölgede yeni inşaat projelerine başlandı iddiasında bulundu.

CHP, dar gelirlileri konut sahibi yapacak Sazlıbosna'daki projeleri, "Kanal İstanbul inşaatı, Araplara satacaklar" diyerek hedef aldı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ancak çoğu şey de olduğu gibi bu gerçekte çok geçmeden ortaya çıktı.

Bu açıklama hemen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem de Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı.

YERLERİ KARIŞTIRDILAR

Konut projelerinin Sazlıdere Barajı'na yakın bir alanda olmadığı, Arnavutköy ilçesine bağlı Sazlıbosna semtinde yapılacağı ifade edildi.

CUMHURİYET TARİHİN EN BÜYÜK TOPLU KONUT PROJESİ

TOKİ’nin Arnavutköy’deki sosyal konut projesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projenin 250 bin konutluk Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin bir parçası olduğunu belirtti.

"BU ÜLKEYE DE MİLLETE DE ÇOK YABANCISINIZ"

Bakan Kurum, 24 bin konutun tamamının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait olduğunu belirterek "O konutlar Araplara satılacak.' iftirasını atıyorsunuz. Milletimizin gözünün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. Ama bu iftiradan da bir kez daha anlıyoruz ki siz bu ülkeye de bu millete de çok yabancısınız." dedi.

Kurum, millete bir söz verdiklerini, konut sorununu çözüp, dar gelirli aileleri ev sahibi yapacaklarını söylediklerini belirtti.

"NE VATANDAŞIMIZI KANDIRACAKSINIZ NE DE BİZİ ENGELLEYEBİLECEKSİNİZ"

Kurum, şimdi verilen sözleri yerine getirdiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

'Bu Kanal İstanbul Projesidir.' diyorlar. Göz göre göre yalan söylüyorlar. Arnavutköy'deki çalışma, 250 bin konutluk Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin bir parçasıdır. TOKİ bu konutları dar gelirli vatandaşlarımız için yapmaktadır. Vatandaşlarımız başvurularını yapmış, kuralar çekilmiş, konutların başvuru bedelleri de ödenmiştir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'O konutlar Araplara satılacak.' iftirasını atıyorsunuz. Milletimizin gözünün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. O 24 bin konutun sahibi bellidir. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır, hiçbiri yabancı değildir. Ama bu iftiradan da bir kez daha anlıyoruz ki siz bu ülkeye de bu millete de çok yabancısınız. İflah olmaz yalanlarınızla ne vatandaşımızı kandıracak, ne de bizi engelleyebileceksiniz.

240 AY TAKSİT İMKANI

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Eylül 2022'de verilmişti.

81 ili kapsayan 250 bin konutluk projeye göre vatandaşların uygun fiyata 2+1 konutlar ile 3+1 konutlara 240 ay taksitle sahip olabileceği duyurulmuştu.

TOKİ'nin 250 bin konut projesiyle birlikte dar gelirlilerin ev sahibi olması amaçlanıyor.