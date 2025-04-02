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Haber Merkezi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları ve Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasıyla başlayan protesto süreci boykota evrildi.

Sosyal medyada başlayan çağrılar CHP ile kurumsallaştı ve 2 Nisan'da tüketim boykotu çağrıları yapıldı.

Çağrılar nedeniyle en çok zararı ise küçük esnaflarla pazarcılar gördü...

CHP'nin çağrıları alkollü mekanlarda ise karşılık bulmadı.

KADIKÖY'DE BOYKOTTAN ESER YOK

Fenerbahçe-Galatasaray derbisine ev sahipliği yapacak olan Kadıköy'de alkollü mekanlar, CHP boykotuna aldırış etmeyenler tarafından hınca hınç dolduruldu.

Öyle ki meyhanelerin bulunduğu sokaklarda ilerlemek bile güç hale geldi.

ALKOL ALIP TRİBÜN BESTELRİ SÖYLEDİLER

Meyhane ve barlarda boş masa bırakmayan taraftarlar alkol alıp tribün besteleri söyleyerek maç saatine kadar vur patlasın çal oynasın kendilerinden geçti.

CHP'nin boykot çağrısında olan pazar esnafına olurken alkollü mekanlar yine doldu taştı.