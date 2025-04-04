CHP'nin boykot listesindeki kahveciye Koç ailesinden destek

Haber Merkezi

İBB'ye yönelik soruşturmalar ve Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasıyla başlayan süreç muhalefetin boykot başlatmasına evrildi.

Saraçhane meydanında günlerce süren sokak olaylarından sonra CHP, bir boykot listesi açıkladı ve muhalefeti boykota çağırdı.

O listede EspressoLab adlı kahveci zinciri de yer aldı.

BOYKOTTAKİ KAHVECİYE DİKKAT ÇEKEN ZİYARET

CHP'nin boykot çağrısı yaptığı şirketin mağazaları saldırıya uğrarken söz konusu kahve zinciri günlerce özellikle sosyal medyada gündem oldu.

Tüm yaşananların ardınan EspressoLab'ın Merter'deki merkezi önemli bir ismi ağırladı.

KOÇLARIN ANNESİ KAHVE İÇMEYE GELDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç’un annesi Çiğdem Simavi merkezi ziyaret etti.

Simavi burada EspressoLab’in kurucusu Esat Kocadağ ile kahve içti.

Günlerce boykot nedeniyle gündem olan şirken bu kez de bu dikkat çeken ziyaretle gündem oldu.