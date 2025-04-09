Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabında Galatasaray ile Fenerbahçe takımları Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşılaştı.
karşılaşma öncesinde seremoni yapıldı.
Seremonide ise Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında pankart açıldı.
Filenin iki yanında sıralalan sporcular beraberlerinde getirdikleri pankartı tuttu.
POLİSİN KUTLAMA PANKARTINI TUTMADI
Pankartta da "İstanbul’un huzuru, Türkiye’Nin huzuru, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 180. yılı kutlu olsun" yazısı yazıyordu.
İstiklal Marşı'nın okunduğu seremonide Galatasaray'ın oyuncusu İlkin Aydın'ın pankartı tutmaması dikkat çekdi.
CHP'NİN BOYKOTUNA DESTEK VERENLERDEN BİRİYDİ
Sosyal medyanın gündemine oturan o anlara ilişkin detaylar daha sonra ortaya çıktı.
Aydın'ın CHP'nin başlattığı, milli ekonomiyi hedef alan boykot kampanyasına da sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak destek verdiği ortaya çıktı.
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