CHP'nin buharlaştırdığı 40 milyon lira nerede

CHP'nin buharlaştırdığı 40 milyon lira nerede

Artı 1 TV'in kuruluş sürecinde CHP'li belediyelerden toplanan 40 milyon lira ortadan kayboldu. CHP, skandalın üzerini kapatmaya çalışıyor.

Türkiye, tarihler 2013'ü gösterdiğinde dış odakların sinsi planlarıyla karşı karşıyaydı.

Önce Gezi Parkı olaylarıyla sokakları karıştıranlar, ardından 17-25 Aralık ile yargısal darbe girişiminde bulundu. 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin hazırlığında olanlara rağmen millet; iradesine, Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktı.

CHP'Lİ BELEDİYELERDEN PARA TOPLANDI

Bu süreçte muhalif medyayı güçlendirme görevi ise CHP'nin üzerindeydi.

CHP'li belediyelerden para toplanmaya başladı ve Artı 1 TV kuruldu.

40 MİLYON LİRA KAYIP

Gazeteci Can Ataklı, "Artı 1 TV'nin kurulduğu zamanla ilgili çok şaibe var. CHP'den toplanan bir 40 milyon lira var. Kayıp. Önemli bir CHP'linin 'tamam, ben hallediyorum' diyerek onun önemli bir bölümünü yok ettiğini, gerisiyle de bir bina yaptığını söylerler.." ifadelerini kullanmıştı.

O günden bu yana CHP'den açıklama gelmedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan isimler, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ı işaret ediyor.

İddialara göre; CHP'li belediyelerden paraları toplayan isim Erdoğan Toprak.

Ancak paranın nerede kullanıldığını açıklayabilen bir isim yok.

KANALIN KURUCUSU: PARALAR BİZE GELMEDİ

Artı 1 TV'nin kurucusu Altan Ertürk, Diriliş Postası'na verdiği röportajda; CHP'li belediyelerden toplanan paraların kanala bile gelmediğini söyledi.

SİNAN AYGÜN: BENDEN DE 1 MİLYON DOLAR İSTEDİLER

CHP'nin eski milletvekillerinden Sinan Aygün ise Akit'e konuştu ve kendisinden 1 milyon dolar istendiğini açıkladı.

CHP'Lİ MALTEPE BELEDİYE BAŞKANI: 10 BELEDİYE 300 BİN DOLAR VERİRSE..

Eski Maltepe Belediye Başkanı Mustafa Zengin ise, Sabah'a yaptığı açıklamada bir otelde yapılan toplantıda her belediyeden 300 bin dolar istendiğini açıkladı.

Zengin, "Bir otelde toplantı yapıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan Toprak'a düşüncesini sorduğunda Toprak, "10 belediye 300 bin dolar verirse yeterli destek sağlanmış olur' yanıtını verdi. Böylece para toplamaya başladılar." ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANI: "PARALARI ERDOĞAN TOPRAK'A VERDİM"

Dönemin Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen ise, "Param yoktu, oğlumun düğünündeki altınlarını kuruş kuruş hesap ederek, bir kâğıda yazarak Erdoğan Toprak'a bürosunda verdim ve para yetmedi. Üzerine 48 milyar verdim." şeklinde konuştu.