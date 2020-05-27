CHP'nin çeşme açılışı dalga konusu oldu

Kılıçdaroğlu, İBB'nin 25 yıl sonra su akıttığını savunduğu çeşmenin açılışına katıldı. CHP yandaşı medya, haberi güçlükle servis etti.

İstanbullular, son yıllarda megakente kazandırılan büyük projelere şahit oldu. Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne, metro hatlarından büyük projelere..

Türkiye geneline yayılan bu millete hizmet anlayışı, engellemelere rağmen devam etti.

İstanbul'un geçmişinde böylesine büyük projeler varken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 25 yıl sonra su akıttığını savunduğu 3. Ahmet Çeşmesi'ne giderek açılış yapması, dalga konusu oldu.

AÇILIŞ YERİNE ZİYARET YAZDILAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte çeşmenin başında bir de poz veren Kemal Kılıçdaroğlu, CHP yandaşı medyada zorlukla haber oldu.

Cumhuriyet gazetesi, CHP'nin çeşme açılışını "CHP'den çeşme ziyareti" başlığıyla okuyucularına servis etti.