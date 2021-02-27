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    CHP'nin çöp dağlarıyla imtihanı

    CHP'li Maltepe Belediyesi'nde günlerdir devam eden grev nedeniyle çöplerle dolan sokaklar ve caddeler, akıllara İstanbul'un 90'lı yıllarda yaşadığı çöp krizini getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2021 - 16:31
    • Güncelleme : 27.02.2021 - 16:36
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    CHP'nin çöp dağlarıyla imtihanı

    İstanbul'da CHP'li Maltepe Belediyesi'nde yaşanan çöp krizi gittikçe büyüyor.

    İşçiler, belediye ile aralarındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı almıştı.

    MALTEPE'DEN KÖTÜ KOKULAR GELMEYE DEVAM EDİYOR

    Grev nedeniyle 5 gündür çöplerin toplanmadığı ilçede vatandaşlar, çevreye kötü kokular yayılmasına neden olan atıkların toplanmamasına tepki gösterdi.

    Maltepe Belediyesi, yaşanan bu çöp krizine henüz bir çözüm bulamazken akıllara, CHP'nin önceki yıllarda halka yaşattığı belediyecilik anlayışı geldi.

    AKILLARA 90'LARIN CHP BELEDİYECİLİĞİ GELDİ

    Maltepe'de oluşan çöp dağları, 90 yılların İstanbul'unu andırdı.

    İstanbul, şu an yaşadığı çöp krizini en son 25 yıl önce SHP'li İBB Başkanı Nurettin Sözen döneminde yaşamıştı.

    Kriz, Ümraniye'deki Hekimbaşı Çöplüğü'nde 39 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan patlamayla birlikte zirve yapmış, İstanbulluları isyan ettirmişti.

    Ümraniye Çöplüğü Patladı 28 Nisan 1993- İZLE

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