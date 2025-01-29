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Haber Merkezi

CHP'de gündem olası erken seçim çalışması...

CHP Lideri Özgür Özel de bu çalışmaların startını geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği partisinin grup toplantısında duyurdu.

Konuyla ilgili Özel, adı cumhurbaşkanı aday adayları arasında geçen İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile de konuştuklarını söyleyerek "Artık bir yeni başlangıca, yeni bir sürecin tarifine hep birlikte hazır olma konusunda örgütsel mutabakatımız tamdır" ifadelerini kullandı.

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EN GEÇ NİSAN AYI

Aday belirleme süreci için en geç nisan ayını işaret eden Özel, partiye kayıtlı 1 milyon 600 bin üyenin ön seçimde oy kullanabileceğini de söyledi.

Yaşanan bu gelişmeler kapsamında ön seçim kuralları da belirlendi.

Parti kulislerinde konuşulan kurallar ise şöyle;

ADAY OLMAK İSTEYENLER MÜRACAT YAPACAK

İlk olarak cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen isimler partiye adaylık müracaatı yapacak. Aday olacak isimleri ise sadece milletvekilleri, PM üyeleri ve il başkanları aday gösterebilecek.

25 İMZA ŞARTI

Gösterilen adaylar ise en az 25 imza topladığı takdirde ön seçime girebilecek Seçime girecek adaylar bu kapsamda kendi kampanyalarını da yapabilecek

ANAYASA'NIN 101. MADDESİ DİKKATE ALINACAK

Bir diğer kural da adayların Anayasa'nın 101. maddede sayılan Cumhurbaşkanı adaylığı kriterlerine uyan isimlerden olması dikkate alınacak.

Daha sonraki süreçte ise partide üye listeleri askıya çıkacak ve ön seçim parti gözetiminde yapılacak. Ön seçim belirlenen tarihte tüm üyelerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

MUHARREM İNCE SÜRPRİZİ

Belirlenen bu kurallar kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylık için yarışması beklenirken, son günlerde CHP'ye tekrar döneceği konuşulan Muharrem İnce'nin de 3. isim olarak bu yarışa dahil olabileceği parti kulislerinde dillendiriliyor.

Baba ocağım dediği CHP'ye dönmeye hazırlanan Muharrem İnce'nin şansı ise en az diğer 2 aday kadar yüksek...

Halihazırda CHP tabanında etkisi devam den İnce'nin bu yarışı nasıl etkileyeceği merak ediliyor.