CHP'nin DEM Parti'ye vereceği belediye meclis üyesi adaylıkları CHP ile bazı bölgelerde yaptığı iş birliği sonucu aday çıkartmayan DEM Parti'ye İstanbul'da 48 belediye meclis üyesi adaylığı ayrıldı. İlçe ilçe ortaya çıkan belediye meclis üyesi adaylıkları böyle sıralandı.

ensonhaber.com

31 Mart'a sayılı günler kaldı.

Bilindiği üzere CHP ve DEM Parti bazı seçim bölgelerinde 'Kent Uzlaşısı' adı altında iş birliği yaptı.

Yapılan iş birliğine göre DEM Parti, İstanbul'un Esenyurt, Mersin'in Akdeniz ve Toroslar ilçesinde CHP ile anlaştıklarını duyurdu.

Daha sonra ise DEM Parti, Ankara'nın Yenimahalle, Polatlı ve Bala ilçelerinde aday çıkartmadı.

CHP, DEM Parti'ye belediye meclis üyesi adaylıkları dağıttı

Yaşananların ardından CHP'nin Dem Parti'yle yaptığı iş birliğine dair detaylar ortaya çıktı.

Genel seçimlerde küçük ortaklara 39 milletvekili veren CHP, bu kez de DEM Parti'ye bazı bölgelerde aday çıkarmamaları karşılığında belediye meclis üyeliği adaylıkları veriyor.

Bu kapsamda CHP'nin DEM Parti'ye toplamda 48 belediye meclis üyeliği vereceği belirlendi.

Buna göre DEM Parti, Esenyurt, Sancaktepe, Şişli, Ataşehir, Tuzla, Zeytinburnu Eyüpsultan, Üsküdar, Kartal, Sarıyer, Maltepe, Beyoğlu, Bahçelievler, Çekmeköy, Fatih, Pendik ve Şile ilçelerinde 48 meclis üyesi adayıyla CHP listelerinden seçimlere girecek.

Liste ortaya çıktı

Sabah'ın haberine göre, DEM Partili Meclis adayları CHP listelerinde şöyle yer aldı:

1. SIRA- Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül

5. SIRA- HDP İstanbul İl Yöneticisi Nevzat Kılıç (PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarda tutuklandı)

7. SIRA- Cevdet Dalkılıç

8. SIRA- Dicle Özdaş

10. SIRA- Abdullah Aydın (HDP'nin barajı geçmesini çok istediklerini ve desteklerini sürdüreceklerini ifade etti)

Beyoğlu'nda 2 DEM Partili aday CHP listelerinde

1. SIRA - DEM Parti PM üyesi Turabi Şen

11. SIRA- Elif Yıldırım

Tuzla'dan da 3 isim listede

3. SIRA- DEM Parti Tuzla Belediye Başkanı adayı Hasan Özdemir (2014 ve 2019 yerel seçimlerinde HDP Tuzla Belediye Başkan adayı oldu)

15. SIRA- Musa Avyüzen

16. SIRA- Dilek Ateş

Eyüpsultan

3. SIRA- DEM Parti Eyüpsultan İlçe Başkan adayı Servet Güzel

9. SIRA- Hüseyin Cebe (Kesin aday listesinden çıkarıldı)

Üsküdar

3. SIRA- DEM Parti Üsküdar Belediye Meclis üyesi adayı Bülent Kaygun

13. SIRA- Hüseyin Kazan

Ataşehir

3. SIRA - Raşhan Sertkaya Daniş

18. SIRA - Liva Gür

1. SIRA - (Kontenjan)- Müslüm Kocaoğlu

Zeytinburnu

2. SIRA- Abdulcebar Barış: "Yeşil Sol Parti Milletvekili adayı"

14. SIRA- Gülşen Kal Uzunyayla

1. SIRA- (Kontenjan)- Mahir Kaya

Esenyurt'ta 10 DEM'li CHP'den girecek

3- SIRA- Osman Yalçın

7- SIRA- Yıldız Serinyel

9- SIRA- Orhan Yeler

13- SIRA- Memet Tel

16- SIRA- Elvan Uçar Kordu

19- SIRA- Menduh Kaplan

20- SIRA- Murat Turğut

22- SIRA- Güven Yılmaz

24- SIRA- Kenan Özyolcu

Kartal

3- SIRA- Sinan Kılıç

13- SIRA- Cemalettin Yüksel

Sarıyer

3- SIRA- İsmail Çarboğa

22- SIRA-Mehmet Tel

Maltepe

5- SIRA- Suat Karaoğlan

22- SIRA- Şükrü Akçadağ

Şişli

1 SIRA- (Kontenjan) Fatma Özel İzol

8 SIRA- HDP İstanbul İl yöneticisi Ebru Özdemir (2015 seçimlerinde İstanbul 2. Bölge'den milletvekili adayı oldu. HDP Şişli ilçesi Eşbaşkanı)

20 SIRA- Sinan Gökçe

25 SIRA- Ümran Deniz Tuna

Bahçelievler

9 SIRA – Veysi Eripek

19 SIRA - Esin İzel Uysal

Pendik

4 SIRA – Osman Dirim

15 SIRA- Mahsum Arvas

Avcılar

2 SIRA – Nilüfer Yeşiltepe

15 SIRA – Sidar Şimşek

Fatih

3 SIRA – Güzin Alpaslan (2014 yılında HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Selahattin Demirtaş'a destek veren mimar ve mühendisler arasında yer aldı)

15 SIRA – Can Kalaycıoğlu

Çekmeköy

2 SIRA – Cengiz İnce

10 SIRA- Mehmet Bilal Tekin

Şile

2 SIRA – Halis Kökbalık (DEM Partili Halis Kökbalık, 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti listelerinden seçime girmiş ve meclis üyesi seçilmişti)

Esenyurt adayı değiştirildi: Tepki çeken ifadeler kullanmıştı

Öte yandan CHP, DEM Parti'yle yapılan görüşmeler sonucu Esenyurt Belediye Başkan adayını değiştirmişti.

Ali Gökmen'in yerine Ahmet Özer getirildi. Ahmet Özer, 2015'te HDP'den Van'da milletvekili adayı oldu.

Bilindiği üzere Özer, "Irak bölünürse Kürt devletinin tanınması daha kolay hale gelebilir. Ancak, Irak bölünmese de Kürtler’in devlet kurma hakkı vardır." dedi.

Özer, ayrıca bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlığını da yaptı.

DEM tabanı mutlu edildi

CHP'nin DEM Parti'nin isteğiyle aday gösterdiği Ahmet Özer ismi DEM Parti tabanını mutlu etti.

DEM Partililer, Özer'in adaylığı E-5'te konvoy düzenleyerek kutladı.

Ankara'da durum aynı: Belediye meclis üyelerine oy istiyoruz

Yine Ankara'da DEM Parti, Yenimahalle, Polatlı ve Bala ilçelerinde aday çıkartmadı.

CHP'ye bırakılan ilçeler hakkında DEM'in Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Öztürk Türkdoğan, açıklama yaptı.

Aday çıkartmasalar da meclis üyeleri olduğunu söyleyen Türkdoğan, şöyle konuştu: