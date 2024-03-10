CHP'nin DEM Parti'ye vereceği belediye meclis üyesi adaylıkları

31 Mart'a sayılı günler kaldı.
Bilindiği üzere CHP ve DEM Parti bazı seçim bölgelerinde 'Kent Uzlaşısı' adı altında iş birliği yaptı.
Yapılan iş birliğine göre DEM Parti, İstanbul'un Esenyurt, Mersin'in Akdeniz ve Toroslar ilçesinde CHP ile anlaştıklarını duyurdu.
Daha sonra ise DEM Parti, Ankara'nın Yenimahalle, Polatlı ve Bala ilçelerinde aday çıkartmadı.
CHP, DEM Parti'ye belediye meclis üyesi adaylıkları dağıttı
Yaşananların ardından CHP'nin Dem Parti'yle yaptığı iş birliğine dair detaylar ortaya çıktı.
Genel seçimlerde küçük ortaklara 39 milletvekili veren CHP, bu kez de DEM Parti'ye bazı bölgelerde aday çıkarmamaları karşılığında belediye meclis üyeliği adaylıkları veriyor.
Bu kapsamda CHP'nin DEM Parti'ye toplamda 48 belediye meclis üyeliği vereceği belirlendi.
Buna göre DEM Parti, Esenyurt, Sancaktepe, Şişli, Ataşehir, Tuzla, Zeytinburnu Eyüpsultan, Üsküdar, Kartal, Sarıyer, Maltepe, Beyoğlu, Bahçelievler, Çekmeköy, Fatih, Pendik ve Şile ilçelerinde 48 meclis üyesi adayıyla CHP listelerinden seçimlere girecek.
Liste ortaya çıktı
Sabah'ın haberine göre, DEM Partili Meclis adayları CHP listelerinde şöyle yer aldı:
1. SIRA- Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül
5. SIRA- HDP İstanbul İl Yöneticisi Nevzat Kılıç (PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarda tutuklandı)
7. SIRA- Cevdet Dalkılıç
8. SIRA- Dicle Özdaş
10. SIRA- Abdullah Aydın (HDP'nin barajı geçmesini çok istediklerini ve desteklerini sürdüreceklerini ifade etti)
Beyoğlu'nda 2 DEM Partili aday CHP listelerinde
1. SIRA - DEM Parti PM üyesi Turabi Şen
11. SIRA- Elif Yıldırım
Tuzla'dan da 3 isim listede
3. SIRA- DEM Parti Tuzla Belediye Başkanı adayı Hasan Özdemir (2014 ve 2019 yerel seçimlerinde HDP Tuzla Belediye Başkan adayı oldu)
15. SIRA- Musa Avyüzen
16. SIRA- Dilek Ateş
Eyüpsultan
3. SIRA- DEM Parti Eyüpsultan İlçe Başkan adayı Servet Güzel
9. SIRA- Hüseyin Cebe (Kesin aday listesinden çıkarıldı)
Üsküdar
3. SIRA- DEM Parti Üsküdar Belediye Meclis üyesi adayı Bülent Kaygun
13. SIRA- Hüseyin Kazan
Ataşehir
3. SIRA - Raşhan Sertkaya Daniş
18. SIRA - Liva Gür
1. SIRA - (Kontenjan)- Müslüm Kocaoğlu
Zeytinburnu
2. SIRA- Abdulcebar Barış: "Yeşil Sol Parti Milletvekili adayı"
14. SIRA- Gülşen Kal Uzunyayla
1. SIRA- (Kontenjan)- Mahir Kaya
Esenyurt'ta 10 DEM'li CHP'den girecek
3- SIRA- Osman Yalçın
7- SIRA- Yıldız Serinyel
9- SIRA- Orhan Yeler
13- SIRA- Memet Tel
16- SIRA- Elvan Uçar Kordu
19- SIRA- Menduh Kaplan
20- SIRA- Murat Turğut
22- SIRA- Güven Yılmaz
24- SIRA- Kenan Özyolcu
Kartal
3- SIRA- Sinan Kılıç
13- SIRA- Cemalettin Yüksel
Sarıyer
3- SIRA- İsmail Çarboğa
22- SIRA-Mehmet Tel
Maltepe
5- SIRA- Suat Karaoğlan
22- SIRA- Şükrü Akçadağ
Şişli
1 SIRA- (Kontenjan) Fatma Özel İzol
8 SIRA- HDP İstanbul İl yöneticisi Ebru Özdemir (2015 seçimlerinde İstanbul 2. Bölge'den milletvekili adayı oldu. HDP Şişli ilçesi Eşbaşkanı)
20 SIRA- Sinan Gökçe
25 SIRA- Ümran Deniz Tuna
Bahçelievler
9 SIRA – Veysi Eripek
19 SIRA - Esin İzel Uysal
Pendik
4 SIRA – Osman Dirim
15 SIRA- Mahsum Arvas
Avcılar
2 SIRA – Nilüfer Yeşiltepe
15 SIRA – Sidar Şimşek
Fatih
3 SIRA – Güzin Alpaslan (2014 yılında HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Selahattin Demirtaş'a destek veren mimar ve mühendisler arasında yer aldı)
15 SIRA – Can Kalaycıoğlu
Çekmeköy
2 SIRA – Cengiz İnce
10 SIRA- Mehmet Bilal Tekin
Şile
2 SIRA – Halis Kökbalık (DEM Partili Halis Kökbalık, 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti listelerinden seçime girmiş ve meclis üyesi seçilmişti)
Esenyurt adayı değiştirildi: Tepki çeken ifadeler kullanmıştı
Öte yandan CHP, DEM Parti'yle yapılan görüşmeler sonucu Esenyurt Belediye Başkan adayını değiştirmişti.
Ali Gökmen'in yerine Ahmet Özer getirildi. Ahmet Özer, 2015'te HDP'den Van'da milletvekili adayı oldu.
Bilindiği üzere Özer, "Irak bölünürse Kürt devletinin tanınması daha kolay hale gelebilir. Ancak, Irak bölünmese de Kürtler’in devlet kurma hakkı vardır." dedi.
Özer, ayrıca bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlığını da yaptı.
DEM tabanı mutlu edildi
CHP'nin DEM Parti'nin isteğiyle aday gösterdiği Ahmet Özer ismi DEM Parti tabanını mutlu etti.
DEM Partililer, Özer'in adaylığı E-5'te konvoy düzenleyerek kutladı.
Ankara'da durum aynı: Belediye meclis üyelerine oy istiyoruz
Yine Ankara'da DEM Parti, Yenimahalle, Polatlı ve Bala ilçelerinde aday çıkartmadı.
CHP'ye bırakılan ilçeler hakkında DEM'in Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Öztürk Türkdoğan, açıklama yaptı.
Aday çıkartmasalar da meclis üyeleri olduğunu söyleyen Türkdoğan, şöyle konuştu:
Yenimahalle’de partimizin belediye meclis üyeleri var, belediye meclis üyelerine oy istiyoruz. Onun dışında ‘Şu partiyi destekleyin’ diye hiçbir yerde hiçbir tutumumuz yoktur. Ankara’da beş yıl geçti. Durum çok farklı. Şu anda Ankara’nın sol-sosyalist seçeneği biziz. Ankara’daki kadınlara, sol-sosyalist, Türk, Kürt, LGBTİ ve kadınlara sesleniyoruz. Bize oy vermeliler.
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