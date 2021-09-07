Malatya'da bir esnaf, CHP'li Datça Belediyesi'nin yaptığı Sanayi Ağacı heykeline gönderme yaparak esprili bir video çekti.

CHP'li Datça Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Datça Sanayi Sitesi girişine konulan 'Sanayi Ağacı' heykelinin açılışı için tören düzenlendi.

Törende sanayi esnafını göremeyen Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, bu durum karşısında heykelin açılışını yapmayacağını söylemişti.

İLGİNÇ HEYKELİN AÇILIŞI ESNAFLAR OLMAYINCA ERTELENDİ

Heykelin açılışının 11 Eylül'e ertelendiğini duyuran Başkan Uçar, "Sanayi esnafının olmadığı bir şeyin açılışını ben yapmam. Açık ve net söylüyorum." demişti.

Yaşanan bu karmaşanın ardından heykelin görseli de sosyal medyada çokça tartışma konusu oldu.

MALATYALI ESNAF, CHP'NİN HEYKELİNİ ANLATARAK KIRDI GEÇİRDİ

Vatandaşların 'Böyle heykel mi olur?' dediği hizmet anlayışı, Malatyalı bir esnaf tarafından tiye alındı.

Esnaf, CHP'li Datça Belediyesinin 'Sanayi Ağacı' heykeline yaptığı göndermelerle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

CHP'nin demir heykelini tiye alan Malatyalı esnaf

"İKİ DEMİR BİR KAYNAKLA YOLUMUZU BULUYORUZ"

İşte Malatyalı esnafın o sözleri:

"Arkadaşlar biz sanayi sitesine bu heykeli yaptık. Akşama kadar da bekledik, bir tane Allah'ın kulu gelmedi. Gördüğünüz gibi bu bir sanat eseri, heykelde bir çığır. Artık taş devrine son, bundan sonra demirden heykeller yapacağız bu daha masrafsız. Bir de arkadaşlar heykel dünyanın parası, o kadar vermeye gerek yok. İki demir bir kaynakla daha çok yolumuzu buluyoruz. Bunun bir artısı var, etrafında tur attığınız zaman insandaki elektriği alıyor ve pozitif bir enerji veriyor.





"AÇILIŞA ÇAĞDAŞ ARKADAŞLARIMIZI BEKLİYORUZ"

Gördüğünüz gibi bundan sonra elektrik, su, yol, doğalgaz, okul ve köprüye gerek yok. Bu bütün ihtiyacımızı karşılayacak. Tabii herkes bundan anlamaz. Biz bunun açılışına kimse gelmediği için cumaya attık. En geç cuma günü bütün çağdaş arkadaşları bekliyoruz heykelimizin açılışına. Sanata sahip çıkalım arkadaşlar, sanata sahip çıkalım burası çok önemli."

CHP'li Datça Belediyesi'nin Sanayi Ağacı heykelinin açılışı, kimse gelmeyince ertelendi