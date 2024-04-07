CHP'nin DEM'li Esenyurt adayı, belediye işçilerini mesajla işten kovdu Seçim sonrası göreve gelir gelmez, verdiği sözü tutmayan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, bayram öncesi yüzlerce kişinin işine mesajla son verdi. Personeller, belediye binası önünde toplanarak tepki gösterdi.

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ensonhaber.com

Yerel yönetimlerde yeni dönem birçok bölgede krizlerle başladı.

CHP'nin, kent uzlaşısı adı altında Esenyurt Belediyesi için aday gösterdiği DEM Partili Ahmet Özer, görevine kıyımla başladı.

Geçtiğimiz günlerde mazbatasını alan Özer ilk günden, önceki CHP'li yönetimin işe aldığı çok sayıda personelin iş akdini feshetti.

Mesajla işlerine son verildi

Çalışanlar, işten çıkarıldıklarını da kendilerine belediye yönetimi tarafından atılan mesajla öğrendi.

Bayram öncesi işlerine son verilen işçiler, soluğu belediye binası önünde aldı.

İlk icraat

Burada toplanarak Ahmet Özer'e tepki gösteren işçiler, "İlk icraatiniz insanları işten kovmak olmamalıydı." diyerek isyan etti.

Önceki CHP'li yönetimi hedef aldı

Daha ilk günlerden eleştirilerin odağına yerleşen Özer, tepkilerin azalması için yeni bir yöntem seçti ve eski CHP'li yönetimi hedef aldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ahmet Özer, "Hızla ihtiyaç dışı işe alımlar yapılmış, kasa boşaltılmış. Bu girişim iyi niyetten uzak." ifadelerini kullandı.

Söz verdi

Ahmet Özer, seçimden önce kimsenin ekmeğine dokunmayacaklarının sözünü vermişti.

Seçim öncesi yaşananlar

CHP yönetiminde olan Esenyurt Belediyesi, yeni dönemde DEM Parti ile pazarlık konusu oldu.

Genel seçimdeki hezimetin ardından emin adımlarla ilerlemek isteyen CHP, bir kez daha DEM Parti'nin desteğini almak için kapısını çaldı.

Kürt seçmenin yoğun olarak yaşadığı bölgeyle ilgili DEM Parti'yi üzmek istemeyen CHP, ilçede aday gösterdiği Ali Gökmen'i geri çekti.

Ardından DEM Parti'nin işaret ettiği Ahmet Özer'in adaylığı açıklandı.