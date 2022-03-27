CHP'nin Ekşi Sözlük'teki troll ağı deşifre oldu

Ekşi Sözlük'te CHP aleyhinde açılan konu başlıklarının nasıl bir troll ağı kullanılarak yok edildiği bir Twitter kullanıcısı tarafından ifşa edildi.

Türkiye'de yapılacak ilk seçimlerde milyonlarca genç ilk kez sandık başına gidecek.

Gençlerin oy tercihlerini değiştirerek siyasi başarı elde etmeye çalışan muhalefet partilerinin hedefi Twitter, Instagram, YouTube ve Ekşi Sözlük gibi kaynaklar oldu.

CHP'YE ELEŞTİRİ ANINDA KALDIRILIYOR

Çeşitli mecralar için kurulan troll orduları, kullanıcıların algılarını etkileyebilmek için büyük bir titizlikle çalışma yapıyor. Bu kapsamda, Ekşi Sözlük'te CHP aleyhinde hiçbir başlığın açılmaması için izlenen yol haritası deşifre edildi.

Twitter'da @Abese_irca isimli kullanıcı tarafından deşifre edilen bilgilere göre; örneğin CHP seçim otobüsünde uyuşturucu ele geçiriliyor. Bununla ilgili açılan konu başlığı kısa süre içerisinde CHP'nin troll ordusu tarafından ortadan kaldırılıyor.

İBB'NİN AĞAÇ KATLİAMI GÖRÜLMESİN ÇALIŞMASI

Yapılan incelemelerde, İBB'nin 112 ağacı kesmesiyle ilgili açılan başlık da daha fazla kullanıcıya ulaştırılmadan ortadan kaldırıldı.