CHP'nin eski gençlik kolları başkanı ‘cinsel saldırı’ suçundan hakim karşısında

Ümraniye’de 20 yaşındaki genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 5 yıla kadar hapsi istenen eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A.’nın yargılanmasına başlandı.

Ümraniye’de 20 yaşındaki D.A.’ya cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A., hakim karşısına çıktı.

Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık G.Ö.A. ve müşteki D.A. katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"BENİMLE GELMEK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİLER"

Duruşmada savunması dinlenen sanık G.Ö.A., “Müşteki ile siyasi parti çalışmaları sırasında tanıştık. Ben 2 Şubat 2020 tarihinde bu partinin gençlik kolları başkanı seçildim. Olay günü arkadaşlarımızla partimize ait gençlik evinden çıkmak için hazırlanıyorduk. Şikayetçi de arkadaşlarıyla birlikte geldi. Aynı yöne gideceğimiz için bizimle birlikte gelmek istediklerini söylediler. Hep birlikte çıktık. Arkadaşları sırasıyla evlerine bıraktım.

"BU SÜREYİ BİRLİKTE GEÇİREBİLİRİZ DEDİ"

Sonra araçta D.A. kaldı. Aracın arka koltuğuna oturmuştu. Diğer arkadaşları bırakınca müşteki kendi isteğiyle benim yanıma ön koltuğa geçti. Ben bu sırada telefon görüşmesi yaptım. Buluşacağım kişilerle 30-40 dakika sonra buluşacağım konusunda konuşma geçti. Müşteki bu konuşmayı duydu. Bu süreyi birlikte geçirebileceğimizi söyledi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Sonrasında Dudullu tepesine gittik. Burada banka oturduk. Aramızda herhangi olumsuz bir durum yaşanmadı. Gündeme ilişkin konuşmalar yaptık. Benim müştekiye yönelik cinsel içerikli bir konuşmam teklifim ya da bir eylemim kesinlikle olmadı. Suçlamaları kabul etmiyorum.” diyerek beraatini istedi.

"ŞOFÖRÜN MÜYÜM DEYİNCE AYIP OLMASIN DİYE ÖNE OTURDUM"

Bunun üzerine söz alan müşteki D.A. ise “Sanık ile yakın arkadaştık. Aramızda duygusal bir arkadaşlık yoktu. Olay öncesinde parti çalışmalarında, sosyal hayatta görüşüyorduk. Olay günü gençlik evinde bir çalışmamız vardı. Geç olması nedeniyle ayrılmak istedim. Kalkacağım esnada beni eve bırakacağını söyledi. Arabada 5 kişiydik. Arabaya binmeyi ve beni götürmesini kesinlikle ben teklif etmedim. Arkada oturdum. En son arkadaş inmeden benim öne geçmemi istedi. Ben de hayır burada iyiyim dedim. O da 'ben senin şoförün müyüm?' deyince ben de ayıp olmasın diye öne oturdum.” diye konuştu.

GENÇ KIZ O ANLARI BİR KEZ DAHA ANLATTI

Daha sonra Dudullu tepesine gittiklerini ve oturup sohbet ettiklerini anlatan D.A., arabaya bindiklerinde sanığın kendisini öptüğünü ve cinsel saldırıda bulunduğunu anlatarak, “‘Sen ne yapıyorsun’ diyerek kızdım, tepki gösterdim. Beni evime bırakmasını istedim. O da beni evime bıraktı. Bırakmadan önce sanığa ben bunu hiç yaşanmamış farz ediyorum. Bundan sonra yüzünü bile görmek istemiyorum dedim ve yanından ayrıldım. Sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum.” dedi.

"BU OLAYDAN SONRA PSİKOLOJİSİ BOZULMUŞTUR"

Müşteki avukatı Orkun Kumkumoğlu, "Müvekkilim şu anda siyasi parti üyesi değildir. Müvekkilimin bu olaydan sonra psikolojisi bozulmuştur.” diyerek sanığın tutuklanmasını istedi.

Bunun üzerine söz alan sanık avukatı, müştekiye neden geç şikayetçi olduğunu sordu.

"BU DURUMU KABUL EDEMEZKEN, BİR YERLERE BAŞVURMAK ÇOK ZORDU"

Müşteki D.A. ise "Ben yaşadıklarımdan oldukça etkilendiğim için şikayetçi olma konusunda geç kalmış olabilirim. Herkes bana bu soruyla geliyor. Özellikle hemcinslerimin bu soruyla gelmesi çok daha kötü. Ben bu durumu kendim bile kabul edemezken bunları söylemek, bir yerlere müracaat etmek çok zordu. Benim aklımda dava, mahkeme yoktu. Avukatım hukuki süreç konusunda bilgilendirdi ve yanımda oldu. Ben de şikayetçi oldum." şeklinde cevap verdi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutuklanmasına yönelik talebi reddetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 12 Mart 2020 tarihinde D.A’nın G.Ö.A.’nın kullandığı araçla Ümraniye Dudullu Tepesi olarak bilinen yere gidip, bir süre bankta oturarak konuştukları ve daha sonra araca bindikleri anlatıldı.

G.Ö.A.’nın, araç içinde rızası dışında D.A.’yı sarılıp öptüğü ve D.A.’nın şüpheliyi ittiği belirtildi. İddianamede, şüphelinin “sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istendi.

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