CHP'nin Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi CHP'nin Eskişehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, "Trafiği nasıl çözeceksiniz?" diye soran bir vatandaşa şaşırtan bir cevap verdi. Ünlüce, sorunun çalışmadığı yerden geldiğini söyleyerek "Bugün daha çok kadınlarla ilgili konuşuruz diye düşünüyordum. O yüzden biraz çalışmadığım yerden çıktı" dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye, 6 gün sonra sandık başına giderek yerel yöneticilerini seçecek.

Haliyle siyasi partilerin ve adayların çalışmaları da hız kesmeden sürüyor.

Adaylar, canlı yayınlara ve programlara katılarak projelerini vatandaşlara anlatıyor.

Eskişehir'deki trafik sorununu nasıl çözeceği soruldu

Ancak bazı isimlerin için bu durum pek de öyle değil.

CHP'li Eskişehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, katıldığı bir programda bir vatandaşın trafik sorusuyla karşılaştı.

Ünlüce'ye "Eskişehir’in en büyük sıkıntılarından birinin trafik sorunu olduğunu düşünüyorum. Eskişehir’de trafiği nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz?" diye soruldu.

"Çalışmadığım yerden çıktı"

Ünlüce ise cevap olarak "Teşekkür ediyorum hemen cevaplayayım ama ben aslında bugün daha çok kadınlarla ilgili konuşuruz diye düşünüyordum. O yüzden biraz çalışmadığım yerden çıktı." yanıtını verdi.

Ünlüce'nin trafik sorunuyla ilgili soruya cevap verememesi ise sosyal medyada vatandaşlar tarafından dalga konusu oldu.

O anlar kameraya böyle yansıdı.