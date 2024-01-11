CHP'nin Eskişehir adayı değişti! Yılmaz Büyükerşen'in önerdiği Ayşe Ünlüce aday oldu CHP'li Yılmaz Büyükerşen, 5 dönemdir yürüttüğü Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı devrediyor..

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Türkiye az bir süre kalan yerel seçimlere hazırlanıyor..

Partiler adaylarını tek tek açıklamaya başlarken, CHP'de de aday belirleme toplantıları sürüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), 31 Mart seçimleri için toplanan Parti Meclisi'nde çoğu büyükşehir olmak üzere kritik şehirlerin adayları oylandı..

Bazı illerde isimler aynı kalırken, Eskişehir'de değişikliğe gidildi..

Eskişehir'e Büyükerşen'in önerdiği isim aday gösterildi

5 dönemdir Eskişehir Büyükşehir Belediye başkanlığını sürdüren 86 yaşındaki Yılmaz Büyükerşen, yerine bir isim önerdi.

Büyükerşen'in önerdiği Ayşe Ünlüce, Eskişehir'in yeni adayı oldu.

Büyükerşen, 1999 yılından bu yana Eskişehir Büyükşehir Belediye başkanı

Öte yandan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, 18 Nisan 1999'da yapılan yerel seçimlerde DSP’den aday olarak ilk kez Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

2011 yılında CHP'ye katılan Büyükerşen, 1999'dan bu yana aralıksız olarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı görevini sürdürüyor.