CHP'nin fıstık mitinginde, belediye başkanının eşi protestocu oldu CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in fıstık mitingine katılmak için Gaziantep’te yolunu kesen kadın çiftçinin, Ali Doğan’ın eşi olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitinglerine devam ediyor...

Özel, dün Gaziantep'te bir fıstık mitingi düzenledi ve burada çiftçilerle bir araya geldi.

Mitingde konuşma yaparak çiftçilerin sorunlarından bahseden Özgür Özel, miting sonrası ise yol üzerinde bir kez daha çiftçilerin sorunlarını dinledi.

ÇİFTÇİLER ÖZEL'İN YOLUNU KESTİ

Özgür Özel'in yolunu kesen bazı çiftçiler sorunlarından bahsetti. CHP Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan ise bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Doğan paylaştığı fotoğraflar için, "Fıstık Mitingimiz için Sn. Genel Başkanımızı karşıladık. Güzergah üzerinde yolumuzu keserek dertlerini dile getiren çiftçilerimizin sesine kulak verdik." ifadelerine yer verdi.

BELEDİYE BAŞKANININ EŞİ ÇIKTI

Ancak bu paylaşımlardan kısa süre sonra Özgür Özel'e sorunlarını anlatan ve çiftçi olarak tanıtılan kadınlardan birinin, CHP Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın eşi olduğu ortaya çıktı.