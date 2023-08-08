Akbelenli tesettürlü kadın, CHP grup toplantısına başı açık katıldı Muhalefet Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün grup toplantısında çıkardığı ve Akbelen kahramanı ilan ettiği Necla Işık'ın daha önce tesettürlü olduğu, bu toplantıya ise başı açık katıldığı ortaya çıktı.

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Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen bölgesinde bulunan ormanlık alanda hareketli günler yaşanıyor.

Türkiye'nin gündemine oturan olayda faaliyete başlayacak olan maden arama sahasında genişleme çalışmasın bölge halkı tepki gösteriyor.

Bunun üzerine başlayan eylem devam ediyor.

Bu durum muhalefet partilerine de adeta siyasi rant kapısı oldu.

Akbelenli köylüler CHP grup toplantısında

Öyle ki CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısına katıldı.

Toplantı gündemini tamamen Akbelen'e ayıran Kılıçdaroğlu, bölgeden gelen köylüleri kürsüye çıkardı.

Burada ise dikkat çeken bir ayrıntı gündem oldu.

3 farklı hali ile gündem oldu

Elinde çiçekle kürsüye çıkan İkizköylü Necla Işık, sloganlar attı. Işık için dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.

2022'de de Akbelen için yapılan eyleme katılan Işık'ın burada tesettürlü olduğu görüldü.

Bununla da bitmedi...

Amerikan yayın kuruluşu olan VOA’daki haberde ise tülbent takması dikkatlerden kaçmadı.

CHP grup toplantısında ise başı açık katılan Işık, sosyal medyada gündem oldu.