CHP'nin gündemi bedelli! İşte Murat Kurum'un askerlik geçmişi Özgür Özel'in "Bedelli askerlik yapanlardan oy istemiyoruz" demesinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun da bedell, Murat Kurum'un ise vatani görevini 18 ay yaptığı ortaya çıktı.

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Yerel seçimlere sayılı günler kalırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde bedelli askerlikle ilgili yaptığı bir açıklamanın ardından tepkilerin odağı haline geldi.

Özel, açıklamasında, "Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil. Gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz." dedi.

CHP Lideri'nin açıklamaları gündemdeki yerini korurken arşiv bir gerçeği daha ortaya çıkardı.



Özgür Özel'in açıklamaları büyük tepki çekerken, partisinden pek çok kişinin bedelli askerlik yaptığı ortaya çıktı.

Bunlardan en dikkat çekici isim ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu...

Murat Kurum'un 18 ay askerliği...

İmamoğlu'nun bedelli askerlik yapmasının yanı sıra diğer dikkat çeken bir durum da Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'un askerlik geçmişi oldu.

Özgür Özel'in bedelli sözleri sonrası Murat Kurum'un, 2000 yılında askerlik görevini uzun dönem olarak yaptığı ortaya çıktı.

Terörle mücadele için gönüllü olarak Şırnak'a gitti

2000 yılında İstanbul'da Tuzla Piyade Birliği'nde askerlik görevine başlayan Kurum, aynı yılın şubat ayında İzmir Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'na teslim oldu.

Daha sonra ise İzmir Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'ndayken, terörle mücadele için gönüllü olarak Şırnak'a giden Kurum, 18 aylık zorunlu görevini burada tamamladı.

Kurum, daha sonra 21 Temmuz 2001'de ise terhis oldu.