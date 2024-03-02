CHP’nin Hatay adayı Lütfü Savaş’a depremzede tepki gösterdi CHP'de tartışmaların gölgesindeki isim olan Lütfü Savaş, Hatay'da depremzedelerin tepkisiyle karşılaştı. Depremzede kadın oy istemeye gelen Savaş'a "Bugün sen kendin için geldin. Ben cenazelerimi gömerken sen neredeydin" sözleriyle tepki gösterdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Hatay krizi sürüyor...

6 Şubat depreminde en büyük yıkımı alan Hatay'da mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi hem parti içinde hem de seçmende büyük tepki aldı.

Mevcut başkan Savaş, geçtiğimiz yıl yaşanan depremlerin ardından bölge halkı tarafından protesto edilen bir isim oldu.

Özel kararını değiştirmedi

Depremzedelerin tepkileri ise CHP Lideri Özgür Özel'in kararını değiştirmedi.

Öyleki tüm uğraşlara rağmen Hatay'da aday bulunamayınca CHP, Lütfü Savaş isminde karar kıldı.

Tepkiler sürüyor

Adaylık sürecinde tartışmaların odağı olan Lütfü Savaş'a ise tepkiler devam ediyor.

Lütfü Savaş seçim çalışmaları kapsamında Hataylı depremzedeleri ziyaret etti.

Savaş ziyarette ise beklemediği bir sürprizle karşılaştı.

Depremzede kadın tepki gösterdi

Depremzede bir kadın Lütfü Savaş'ın yanına gelerek tepkide bulundu.

"Deprem olduğu zaman sen neredeydin Lütfü Savaş?"

Depremzede kadın oy istemeye gelen Savaş'a "Bugün sen kendin için geldin. Ben cenazelerimi gömerken sen neredeydin? Deprem olduğu zaman sen neredeydin Lütfü Savaş?" sözleriyle tepki gösterdi.

"Çok tepkiliyim sana"

İşte Lütfü Savaş ve depremzede kadın arasında yaşanan diyalog:

Depremzede kadın: Bir yıldan beri neredeydiniz? Ben bir yıldan beri burada Lütfü Savaş bekliyorum. Neredeydi Lütfü Savaş.

Lütfü Savaş: Aha geldim işte…

Depremzede kadın: Ama bugün sen kedin için geldin. Ben isterdim ki benim için gel. Bak şu an sana çok tepkiliyim. Ben cenazelerimi gömerken sen neredeydin? Deprem olduğu zaman sen neredeydin Lütfü Savaş? Ben konuşuyorum, sen konuşmayacaksın. Son ben cevabını isteyeceğim senden. Çok tepkiliyim sana karşı ama üslubumu bozmuyorum.