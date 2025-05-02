CHP'nin hedefinde İletişim Başkanı Fahrettin Altun var

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Türkiye güçlü iletişim konusunda 2018 yılında yeni bir sayfa açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla; Fahrettin Altun'un başkanlığında İletişim Başkanlığı kuruldu.

İletişim Başkanlığı, adeta devlet ile millet arasında bir iletişim köprüsü oldu.

Doğru ve şeffaf bilgiler hızlı bir şekilde kamuoyuna aktarıldı.

PROVOKASYONLARA GEÇİT YOK

Yabancı istihbarat servislerinin, sosyal medyadaki dezenformasyonlarla kurguladığı provokasyonlarının karşısında duran ilk kurum, her daim İletişim Başkanlığı oldu.

Türkiye'nin yurt dışında doğru anlatılması için de en büyük rolü İletişim Başkanlığı üstlendi.

Bunların yanı sıra Türk siyasetinin yeniden dizayn edilmesi için iletişim araçları fazlasıyla kullanılmak istendi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI NEDEN HEDEFTE

Ancak İletişim Başkanlığı bünyesinde dezenformasyona karşı adeta savaş açıldı.

Kurumun, Türkiye'nin içeride ve dışarıda iletişim konusunda attığı başarılı adımlar; muhalefetin Fahrettin Altun'u hedef tahtasına yerleştirmesine neden oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İBB tarihinin en büyük yolsuzluklarının ortaya çıkarılması üzerine muhalefet, nasıl bir siyaset izleyeceğini belirleyemedi.

Önce sokak çağrıları yapıldı, polisler hedef gösterildi.

Sokaklarda huzur ortamı sağlandıktan sonra iletişim alanında provokasyonlar ve saldırılar başlatıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ve diğer CHP milletvekillerinin hedef aldığı ilk isim, Fahrettin Altun oldu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yönelik saldırıların bir başka nedeni ise CHP'nin iletişim sürecinin yönetememesi oldu.

ÖZGÜR ÖZEL'İN BANT SAVUNMASI

Ekrem İmamoğlu'nun jammerlarla sır görüşmelerini yapmak için korumalarına kameraları bantlatmasının ortaya çıkması üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ne diyeceğini bilemedi.

Özgür Özel, kameraların bantlanmasını "Çorba içerken bakıyorum karşımda kamera bantlı. ‘Bu niye bantlı?’ diyorum. ‘Öyle olması gerekir efendim’ diyor, ‘Buradan olmadık bir görüntü çıkar ortaya. Üstüne bir şey dökersin... Sosyal medyaya... Bizim görevimiz sizin itibarınızı da korumak.’ Dedim, ‘Peki.’ Aldıkları eğitimin gereği o." ifadeleriyle savundu.

Bu açıklama, CHP'nin iletişim konusundaki beceriksizliğinin kanıtı olarak gösterildi.

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CHP TROLLERİNİN YALANLARI

CHP'nin sosyal medya trolleri tarafından, zaman zaman yolsuzluk soruşturmasına dair birçok dezenformasyon üretildi.

Bu dezenformasyonların karşısında anlık bilgilendirmelerin yapıldığı adres yine İletişim Başkanlığı'ydı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, doğru bilgileri anlık olarak aktararak provokasyonların önünde durdu.

İletişim alanında çekilmek istenen operasyonların tek tek başarısız hale gelmesi Özgür Özel'i oldukça kızdırdı.

FAHRETTİN ALTUN'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E CEVAP

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Özgür Özel'in açıklamalarına X hesabından yaptığı açıklama ile yanıt verdi.

Fahrettin Altun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İletişim Başkanlığımıza yönelik açıklamaları, devletimizi ne kadar tanımadığını açıkça ortaya koymuştur. Bu nedenle, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının görevlerini ve faaliyetlerini bir kez daha kamuoyuyla paylaşmakta yarar görüyorum.

İletişim Başkanlığımız, doğru enformasyon akışını sağlar, dezenformasyonla mücadele eder ve hakikati savunur. Bu nedenle tüm kamu otoritelerine bilgi verir, vatandaşımıza gerçekleri ulaştırır.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda stratejik iletişim faaliyetleri yürütür, kampanyalar düzenler; devletimizin icraatlarını teker teker, tekrar tekrar anlatır. Bu nedenle sürekli içerik üretir, ulusal, uluslararası kamuoylarına ulaşır.

İletişim Başkanlığı, kamu diplomasisi faaliyetlerini de yürütür. Türkiye markasını dünyaya gurur tablolarıyla anlatır, gösterir, söyler, duyurur. Bu nedenle uluslararası tüm muhataplarına, millî menfaatlerimizi koruyan enformasyonlar sunar.

İletişim Başkanlığımız, devletimiz ile milletimiz arasında bir iletişim köprüsüdür. Vatandaşımızın derdini dinler, ilgilisine ulaştırır, çözümünü takip eder, bilgilendirir. Bu nedenle devletimizin kapısıdır; vatandaşımızın hizmetkarıdır.

İletişim Başkanlığımız, basın emekçilerinin haklarını gözetir, güvenli bir medya ekosistemi oluşturur ve her daim onların yanında durur. Ulusal ve uluslararası tüm basın temsilcilerinin daima destekçisidir.

İletişim Başkanlığı, Türkiye’de ve dünyada gece gündüz çalışan mensuplarıyla, alın teriyle, al bayrağımızın gücünü her daim yüceltir. Peki bundan kim rahatsız olur? Uluslararası medyaya dezenformasyon üreten ve ülkemizi şikâyet edenler…

İletişim Başkanlığımız, tüm bu çalışmaları öğretmenlerimizden doktorlarımıza, iş insanlarımızdan çiftçilerimize, milletvekillerimizden emeklilerimize kadar her bir vatandaşımıza duyurur.

"BİZİ MEYDANLARDA YUHALATIP.."

Özgür Özel, siyasilerle ilgili olanı diline dolamış; bizi meydanlarda yuhalatıp sindirmeye çalışıyor.

Biz, bütün arkadaşlarımızla birlikte hakikat mücadelemizi vermeye devam edeceğiz, bizi sindiremezsiniz, korkutamazsınız.

Hakikate kulaklarını tıkamayan kim varsa onlara sözümüzü ulaştırmak için gayret etmeye devam edeceğiz."