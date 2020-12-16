Euro
9.507
-0.28%
Dolar
7.7866
-0.63%
Altın
466.85
-0.1%
Borsa
1.404
0.61%
Bitcoin
153.134
1.66%
EXEN Coin
10.68
-0.74%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C
    CHP'nin hedefinde yine şehir hastaneleri var

    CHP'nin hedefinde yine şehir hastaneleri var

    CHP, şehir hastaneleri için "Cumhuriyet tarihinin en büyük kara deliği" nitelendirmesinde bulundu.
    • AA & Ensonhaber
    • 16.12.2020 - 12:48
    • Güncelleme : 16.12.2020 - 12:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayalim dediği şehir hastaneleri Türkiye'de tek tek hizmete giriyor.

    Son teknoloji ürünü cihazlara ve yeterli altyapı donanımına sahip hastaneler, korona ile mücadelede büyük işler yaptı.

    Muhalefet kanadından ise şehir hastanelerine eleştiriler gelmeye devam ediyor.

    Son olarak CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Türkiye'deki koronavirüs vakalarını ele aldı.

    CHP'li vekilin hedefinde ise şehir hastaneleri vardı.

    Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın, koronavirüs salgınıyla mücadele süresinde şehir hastanelerinin önemine ilişkin söylemlerinin gerçeği yansıtmadığı iddia etti.

    CHP nin hedefinde yine şehir hastaneleri var #1

    ŞEHİR HASTANELERİ İŞE YARAMADI

    Şahin, şehir hastanelerine harcanan paraların işe yaramadığını söyleyerek "500 yataklı 52 tane devlet hastanesi yapılabilirdi. Böylece 25 bin 978 yatağımız olacaktı. Şu anda korona salgınıyla çok daha etkili mücadele etmiş olacaktık." değerlendirmesinde bulundu.

    "CUMHURİYET TARİHİNİN KARA DELİĞİ"

    CHP'li Şahin, şehir hastaneleri için "Cumhuriyet tarihinin en büyük kara deliği" nitelendirmesinde bulunarak, "Çocuklarımızın üzerine çok büyük yük bindirmektedir. Bu kambur en az 25 yıl daha bu milletin sırtındadır. 18 şehir hastanesinin bir an önce kamulaştırılarak devlet hastanesi statüsünde çalıştırılması uygun olacaktır." görüşünü savundu.

    Cumhuriyet gazetesi de şehir hastanelerini kötülemek amacıyla haberi "Cumhuriyet tarihinin en büyük kara deliği" başlığı ile duyurdu.

    CHP nin hedefinde yine şehir hastaneleri var #2

    CHP nin hedefinde yine şehir hastaneleri var #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir