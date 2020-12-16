CHP'nin hedefinde yine şehir hastaneleri var

CHP'nin hedefinde yine şehir hastaneleri var

CHP, şehir hastaneleri için "Cumhuriyet tarihinin en büyük kara deliği" nitelendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayalim dediği şehir hastaneleri Türkiye'de tek tek hizmete giriyor.

Son teknoloji ürünü cihazlara ve yeterli altyapı donanımına sahip hastaneler, korona ile mücadelede büyük işler yaptı.

Muhalefet kanadından ise şehir hastanelerine eleştiriler gelmeye devam ediyor.

Son olarak CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Türkiye'deki koronavirüs vakalarını ele aldı.

CHP'li vekilin hedefinde ise şehir hastaneleri vardı.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın, koronavirüs salgınıyla mücadele süresinde şehir hastanelerinin önemine ilişkin söylemlerinin gerçeği yansıtmadığı iddia etti.

ŞEHİR HASTANELERİ İŞE YARAMADI

Şahin, şehir hastanelerine harcanan paraların işe yaramadığını söyleyerek "500 yataklı 52 tane devlet hastanesi yapılabilirdi. Böylece 25 bin 978 yatağımız olacaktı. Şu anda korona salgınıyla çok daha etkili mücadele etmiş olacaktık." değerlendirmesinde bulundu.

"CUMHURİYET TARİHİNİN KARA DELİĞİ"

CHP'li Şahin, şehir hastaneleri için "Cumhuriyet tarihinin en büyük kara deliği" nitelendirmesinde bulunarak, "Çocuklarımızın üzerine çok büyük yük bindirmektedir. Bu kambur en az 25 yıl daha bu milletin sırtındadır. 18 şehir hastanesinin bir an önce kamulaştırılarak devlet hastanesi statüsünde çalıştırılması uygun olacaktır." görüşünü savundu.

Cumhuriyet gazetesi de şehir hastanelerini kötülemek amacıyla haberi "Cumhuriyet tarihinin en büyük kara deliği" başlığı ile duyurdu.