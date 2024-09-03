CHP belediyeciliği, heykel çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Belediyeler, heykel açılışları için kıyasıya bir mücadele içinde..
Toplu taşıma, kentsel dönüşüm, altyapı gibi insanların hayati ihtiyaçlarına çözüm bulamayan CHP belediyeleri, heykel açılışları ile vatandaşa hizmet etmeyi sürdürüyor.
BİLECİK'E YENİ ATATÜRK HEYKELİ
Son olarak Bilecik Belediyesi, şehre yeni bir Atatürk heykeli yaptırmak için çalışmalara başlamıştı.
Yapımı biten heykelin ardından geçtiğimiz gün tören düzenlendi ve açılış yapıldı.
ESKİ HEYKEL BAKIMA ALINDI
Açılış öncesi zeybek gösterisi de yapılırken daha sonra CHP'li Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, CHP Milletvekili Yaşar Tüzün ve yazar Sunay Akın söz aldı.
1983 yılında yaptırılan eski heykelin kaldırılıp yerine yeni bir anıt için çalışmalara başladıklarını aktaran Subaşı, "Yıpranan heykelimizin bakım çalışmalarını yaptıktan sonra farklı bir alanda kullanılmak üzere hassas bir çalışmayla yerinden kaldırdık ve yeni heykel çalışmalarına başladık." ifadelerini kullandı.
"SANAT ESERİ KENDİSİ KADAR ÖNEMLİ"
Heykelin taşıdığı anlamın çok önemli olduğunu da öne süren Subaşı, heykelin uyandıracağı duyguların eserin kendisinden daha değerli olabileceğini söyledi:
Taşıdığı anlam, verdiği fikir ya da hatırlattığı tarihsel miras sanat eserini kendisi kadar önemlidir. Bir ülkenin ya da şehrin çocuklarında ve gençlerinde uyandırdığı duygular, bazen sanat eserinin kendisinden dahi önemli hale gelir.
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