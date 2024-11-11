ANKA

CHP belediyeciliği, heykel çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Belediyeler, heykel açılışları için kıyasıya bir mücadele içinde..

ATATÜRK ANITI AÇILDI

Denizli'de CHP'li Merkezefendi Belediyesi, Cumhuriyetin 101'inci yılına özel olarak hazırlanan 100. Yıl Meydanı ve Anıtı’nın açılış törenini, Karahasanlı Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Açılışa; Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ali Osman Horzum ve vatandaşlar katıldı.

"BİZLER ATATÜRK’ÜN IŞIĞINI VE FİKİRLERİNİ HER DAİM YAŞATACAĞIZ"

Belediye Başkanı Şeniz Doğan, şunları kaydetti:

1923’ten sonsuzluğa uzanacak Cumhuriyetimizin kazanımları ve kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün görüşlerini yansıtan 100. Yıl Meydanı ve Anıtı’mızın açılışını gerçekleştirdik. Atatürk’ün; ilklerini, inkılaplarını, devrimlerini, yeniliklerini ve fikirlerini temsili olarak burada yaşatmak istedik. Atatürk’ün 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet ile birlikte Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu öğretti bize. Bu anıt heykel, 'Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' diyen ve sonsuz Cumhuriyeti bize emanet eden Atamıza sahip çıktığımızın temsilidir bu anıt. Bizler Atatürk’ün ışığını ve fikirlerini her daim yaşatacağız.

"BİZLER O'NUN İZİNDEN IŞIĞINDAN DURMADAN YORULMADAN GİDECEĞİZ"

Bu anıt heykelin en yukarısı Cumhuriyet'i temsil etmektedir. Anıtta bulunan metal halka endüstri devrimini anlatmaktadır. 1923 yılında kurduğu Cumhuriyet sonsuzluğu işaret eden temsili işaretle de sonsuzluğunu bir kez daha vurgulamış oluyoruz. Atamızın yönü geleceğimize ilim ve irfan yuvası olan bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Pamukkale Üniversitesi’ni (PAÜ) işaret etmektedir. Mustafa kemal Atatürk’ün bir sürü yeniliğin yanında aynı zamanda iktisadi ve sanayi modernleşmesi ve yeniliği ile birlikte üniversiteleri atfetmiştir. Bu modernleşmenin itici kuvveti olarak üniversitemizi işaret etmiştir. Bütün ümidin gençliktedir diyen çocuklarımıza inanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yanında iki çocuğumuz bulunmaktadır. Bizler O'nun izinden ışığından durmadan yorulmadan gideceğiz. Kadın Belediye Başkanı ve kadın bir Avukat olarak karşınızda konuşuyorsam Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün birçok Avrupa ülkesinden önce kadına tanıdığı seçme ve seçilme hakkı ile karşınızda duruyorum. Aramızdan ayrılışının 86. yılında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle anıyor, bu anlamlı günde bizlerle olan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum.

"ANIT PROJESİNİN TASARIMINDA GÖREV ALMAKTAN BÜYÜK BİR ONUR DUYDUM"

Anıt tasarımının yapımcısı Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Barış Bozok, şöyle konuştu: