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CHP'nin heykel referandumunda sayım ertelendi

CHP'nin heykel referandumunda sayım ertelendi

İzmit Belediyesi, çalınan Atatürk heykelinin yerine yenisini yapmak için referandum düzenledi. Oyların sayımı için beklenen Kültür Müdürü sandık başına gitmeyince, oy sayımı ertelendi.