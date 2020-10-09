Dolar
7.9328
-0.1347%
Euro
9.352
0.016%
Altın
1913.55
1.0284%
Borsa
1155.11
0.4015%
G. Altın
488.523
1.0505%
Bitcoin
86171.86
0.397%
EXEN Coin
12.87
-0.70%
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C
    CHP'nin heykel referandumunda sayım ertelendi

    CHP'nin heykel referandumunda sayım ertelendi

    İzmit Belediyesi, çalınan Atatürk heykelinin yerine yenisini yapmak için referandum düzenledi. Oyların sayımı için beklenen Kültür Müdürü sandık başına gitmeyince, oy sayımı ertelendi.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2020 - 10:09
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde farklı bir heyecan var.

    Heyecanın sebebi ise CHP'li İzmit Belediyesi'nin düzenlediği Atatürk heykeli referandumu.

    İlçede bulunan bir Atatürk heykelinin çalınmasıyla başlayan süreçte, yeni heykele halkın karar vermesi için referandum düzenlendi.

    SANDIKLAR DÜN KAPANDI

    Yoğun katılımın sağlandığı heykel referandumunda sandıklar 8 Ekim 17.30 kapandı.

    SONUÇ BEKLENİYOR..

    Çıkacak sonuç için meraklı bekleyiş oluştu ancak sonuçlar gelmek bilmedi.

    Bu gecikmenin sebebini ise İzmit Belediyesi görevlileri açıkladı.

    MÜDÜR GİTMEDİ DİYE SAYIM ERTELENDİ

    Kültür Müdürü Dilek Alp'in sandıkların başına gitmemesi nedeniyle, sayım ertelendi ve hangi heykelin yapılımasına karar verilemedi.

    Dilek Alp'in sandıkların başına giderek sayımı yaptırmasının ardından, CHP'li belediyenin yapacağı heykel belli olacak.

    CHP nin heykel referandumunda sayım ertelendi #1

    CHP nin heykel referandumunda sayım ertelendi #2

    CHP nin heykel referandumunda sayım ertelendi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir