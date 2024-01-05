Türkiye, yerel seçim atmosferine girdi..
Hazırlıklar hızlandı, partilerin aday belirleme süreçleri son aşamasına geldi..
CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Genel Başkan Özgür Özel arasında yaşanan aday belirleme krizi nedeniyle ilçe belediye başkan adayları henüz netleşmemişken, İBB lansmanı kararı alındı.
Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ikinci kez aday gösterileceği ve kampanyasını başlatacağı lansman programı, Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.
Günlerdir devam eden hazırlıklardan sonra bugün gerçekleştirilen programda, partide kurultay sonrası başladığı iddia edilen değişimden yana bir ize rastlanmadığı görüldü..
Değişimin aksine CHP'nin eski günlerini anımsattı.
Programda CHP klasiklerine yer verildi.
"Türkiye laiktir laik kalacak" sloganı
Seçim kampanyalarında uzun süredir duymadığımız "Türkiye laiktir laik kalacak" tezahüratı yeniden yapıldı.
Özgür Özel'in sözünü kesen partililerin slogan attığı anlar ekranlara yansıdı.
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