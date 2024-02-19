CHP'nin istenmeyen adayı Lütfü Savaş'ın eşinden Atatürk göndermesi Hataylıların tepki gösterdiği Lütfü Savaş kararının ardından CHP'nin geri adım atmasının üzerine Savaş'ın eşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Atatürk'lü bir göndermede bulundu.

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ensonhaber.com

İstifalar, küskünler, istenmeyen adaylar...

CHP, bir seçime daha krizle hazırlanıyor.

Parti içindeki sorunların ardı arkası kesilmezken, aday belirlemede seçmenlerle karşı karşıya da geldi.

CHP'de Hatay kararsızlığı

Bu isimlerin başındaki isim ise depremin vurduğu Hatay'da istenmeyen aday olarak ilan edilen 'Lütfü Savaş.'

Bölge halkı her ne kadar adaylığını kabul etmese de CHP Lideri Özgür Özel ise Savaş'ta diretiyor.

İki isim görüştü

Dün ise yapılan aday tanıtım programında Savaş'ın olmaması, 'adaylıktan çekildi' kararını gündeme getirdi.

Şu saatlerde ise Özel ile Savaş, bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin nedeni ise Lütfü Savaş için kritik saatlerin başlamış olması. 50 dakikanın sonunda görüşme sona erdi.

Savaş için kritik saatler

Yarın, siyasi partilerin aday listelerini sunması için son gün.

Bu kapsamda parti cephesinde bir kararın çıkması bekleniyor. Her ne kadar Özel, anketleri öne sürse de bu süreçte kamuoyuna karşı zaman kazanarak tatmin edici yeni bir aday arayışında.

Eşinden Atatürk göndermesi

Parti cephesinde bu gelişmeler yaşanırken Lütfü Savaş'ın eşinin yaptığı paylaşım ise olumsuz yöndeki iddiaları güçlendirdi.

Nazan Savaş, eşi ile fotoğrafını paylaşarak Mustafa Kemal Atatürk'lü bir göndermede bulundu.

Savaş, şu notu ekledi:

"Yolumuza devam ediyoruz. H ATA Y"

Ardından paylaşıma da eleştiriler peş peşe geldi.