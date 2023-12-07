CHP'nin İzmir için planı: Muharrem İnce adaylık için yeşil ışık yaktı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin geçtiğimiz hafta gerçekleşen görüşmesinde yerel seçimde iş birliği konusu ele alındı. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için Muharrem İnce'ye teklif yapılması üzerinde duruluyor.

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Türkiye, yerel seçim atmosferine girdi.

Siyasi partiler, aday adaylık başvurularıyla başlayan süreçte bazı şehirler için adaylarını açıkladı.

Bu şehirlerden en çok merak edilenlerden biri ise yıllardır CHP yönetimindeki İzmir oldu.

Bilindiği üzere CHP'nin 2019'daki yerel seçimlerde ittifak yaptığı İyi Parti, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Ümit Özlale'yi gösterdi.

İyi Parti'nin 'İttifaksız seçim' kararı sonrası CHP'nin İzmir'de kimi aday göstereceği konusunda çalışmalar başladı.

Son olarak İyi Parti'nin aday çıkarma kararı sonrası CHP'de yeni bir formül üzerinde duruldu.

CHP, İzmir için Muharrem İnce formülü üzerinde duruyor

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefete "ittifak" çağrısı yapmıştı.

Bu çağrı sonrası CHP içerisinde dikkat çeken bir formül masaya yatırıldı.

Buna göre bu formül, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmesi...

Konuya ilişkin Ekrem İmamoğlu ile Muharrem İnce, 1 Aralık Cuma günü görüşme gerçekleştirdi.

İmamoğlu ve İnce görüştü: Yerel seçimde iş birliği masadaydı

Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV'de yaptığı açıklamalarda, bu görüşmede yerel seçimde iş birliği konusunun ele alındığını söyledi.

Saymaz, "Muharrem İnce birkaç hafta önce bütün muhalefete çağrı yapmıştı. Bunlardan birincisi sandık güvenliği ve işbirliği çağrısı yapmıştı. Bu çağrı CHP'de bir karşılık bulmuş. Öğrendiğim kadarıyla geçen cuma günü İmamoğlu ile Muharrem İnce görüştüler. Bu görüşmede ittifak meselesi de ele alındı." dedi.

Muharrem İnce de görüşmeyi doğrulayarak, Saymaz'a "Seçimde iş birliği meselesini ele aldık." dedi.

İnce ile Özel önümüzdeki hafta görüşecek

Muharrem İnce, gelecek hafta CHP Lideri Özgür Özel'le görüşüleceği de öne sürüldü.

Saymaz'ın aktardığına göre "Elbette iş birliğine sıcak bakıyorum" diyen İnce, "Ben muhalefetin elindeki kalelerin AK Parti'nin eline gitmesini istemem. Buna gönlüm razı olmaz. Bu bakımdan iş birliği önerisine açığım. Önümüzdeki hafta da görüşeceğiz." dedi.