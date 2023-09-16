CHP'nin İzmir İl kongresinde kavga çıktı CHP'nin kavgalı kongrelerine bir yenisi daha eklendi. CHP İzmir İl Kongresi’nde blok liste uygulama kararının verilmesinin ardından salonda karşılıklı yumruklar konuştu.

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ensonhaber.com

Seçimlerden istediği sonucu alamayan CHP adeta ikiye bölündü.

Bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası istenirken diğer yanda mevcut yönetimle devam etmek isteyenler...

Hal böyle olunca olaylı başlayan kongre süreci de aynı tempoda devam ediyor.

Son dönemde neredeyse her CHP kongresinde görmeye alışkın olduğumuz görüntüler bu kez de İzmir'den geldi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel dün CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklamıştı.

Özel konuştu salon gerildi: Yine kavga çıktı

Bugün İzmir İl Kongresi'ne katılan Özel protesto ile karşılaştı.

"Sandığı yeniden umut haline getirmek gerektiğini" söyleyen Özel'in konuşması sırasında salondan "Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu" sloganları yükseldi.

Gençlere seslenen Özgür Özel, "Gençler kim dediyse 'Bunu yapın' diye, yapmayın. Benim konuşmama engel olamazsınız. CHP'lilere yakışmaz. Beni Süleyman Soylu susturamadı. Bu talimatı veren de susturamaz" dedi.

Özel daha sonra konuşmasına devam etti.

Blok liste önergesi ortalığı karıştırdı

Özel'in konuşması esnasındaki gerginliğin ardından bu kez de divana 152 il delegesi tarafından 'blok liste' önergesi verildi.

Önergenin verilmesinin ardından CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, CHP Çiğli eski İlçe Başkanı Mert Özcan ve bazı delegeler sahneye çıkarak, blok listeye itiraz etti.

Divan başkanı sahneye çıkanların aşağıya inmesi yönünde uyarıda bulundu.

Soyer ve İl Başkanı Aslanoğlu'nun üstüne yürüdüler

Daha sonra salonda birden tansiyon bir kez daha yükseldi ve blok liste isteyen delegeler İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nu hedef aldı.

Kalabalık, barikatları aşarak Soyer ve Aslanoğlu'nun üzerine yürüdü.

Güvenlik güçleri olaya müdahale ederken, Divan Başkanı kongreye 20 dakika ara verildiğini duyurdu.

Soyer ve Aslanoğlu çifti kongre salonundan polis eşliğinde çıkartıldı.

Yumruk yumruğa birbirlerine girdiler

Olay sırasında birçok partili de birbiri ile yumruk yumruğa girdi.

Meydana gelen o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.