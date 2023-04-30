CHP'nin İzmir mitingini bira içerek takip ettiler CHP'nin İzmir mitingine katılan bazı kişiler içki masası kurarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını dinlediler. O anlar mitinge katılanlar tarafından kayıt altına alındı.

ensonhaber.com Seçime yönelik mitingler devam ediyor... Cumhurbaşkanı adayları ve ittifaktaki partiler yurdun dört bir yanında halk buluşmalarını sürdürüyor. Dün İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gövde gösterisi yaptığı Gündoğdu Meydanı'nda bu kez Millet İttifakı miting düzenledi. Millet İttifakı mitinge tam kadro katılım sağladı. Millet İttifakı tam kadro katıldı Kılıçdaroğlu’na, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve 7 cumhurbaşkanı yardımcısı mitingde konuşmalar gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu konuşmadan alandan ayrıldılar Mitinge saatler kala CHP'li seçmenler Gündoğdu Meydanı'na gelmeye başladı. İttifak ortaklarının uzun süren konuşmaları sonrası mitinge katılanların birçoğu Kılıçdaroğlu'nun konuşması başlamadan alanı terk etti. Mitingi bira içerek takip ettiler Meydanda dikkat çeken detay ise CHP'lilerin mitingi bira içerek takip etmesiydi. Masalarda CHP'liler önlerinde içkilerle Kemal Kılıçdaroğlu'na destek tezahüratları attılar.