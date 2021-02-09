CHP'nin kapanması için AYM'ye başvuru yaptığı Uzay Ajansı

CHP'nin kapanması için AYM'ye başvuru yaptığı Uzay Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin kapanması için AYM'ye başvuru yaptığı Uzay Ajansı'nın çalışmalarıyla Türkiye'nin 2023'te AY'a gideceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Uzay Ajansı'nın düzenlediği Milli Uzay Ajansı Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Düzenlenen görkemli törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay hedeflerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'te Türkiye'nin Ay'a sert iniş gerçekleştireceği müjdesini verdiği programı izleyenlerin aklına ise CHP'nin Uzay Ajansı'nın kuruluşunu engellemeye çalışması geldi.

AKILLARA CHP'NİN İPTAL BAŞVURUSU GELDİ

CHP, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Uzay Ajansı'nın ortadan kaldırılması için parti olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu.

Konuya ilişkin açıklamayı ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yapmıştı.

Varank, "Türkiye’nin 20 yıllık hayali olan, büyük bir heyecanla çalışmalarını yürüttüğümüz Türkiye Uzay Ajansı’nın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Mustafa Varank uzay ajansına ilişkin açıklama VİDEO