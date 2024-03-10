CHP'nin Kartal'daki açılışına Ekrem İmamoğlu katılmadı CHP'nin İstanbul Kartal’daki yurt açılışına Özgür Özel katılırken Ekrem İmamoğlu'nun yer almadığı görüldü.

ensonhaber.com

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala siyasi partilerin çalışmaları sürüyor.

Bir yanda çalışmalar sürerken diğer yanda muhalefette krizler de çıkıyor.

Bilindiği üzere CHP'de aday belirleme sürecinde peş peşe istifalar yaşanmış, partiden ayrılan isimler Özgür Özel'i Ekrem İmamoğlu üzerinden topa tutmuştu.

Özel-İmamoğlu çekişmesinde son perde

Partide kararları İmamoğlu'nun verdiğini söyleyen isimler, Özgür Özel'e tepki göstermişti.

Bunun yanı sıra İmamoğlu'nun İzmir, Muğla ve Tekirdağ adayları konusunda belirleyici olmak istediği ve Özel ile anlaşmazlık yaşadıkları kulislere yansımıştı.

Son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da Kartal Belediyesi'nin yurt açılışına katıldı.

İmamoğlu açılışta yer almadı

Özel'in yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve çok sayıda partili katıldı.

Ancak açılışta CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olmadığı görüldü.

Açılışa katılanlar İmamoğlu'nu göremeyince şaşırırken, Özgür Özel'den konuyla ilgili bir açıklama geldi.

"Ekrem Başkan'ın başka programı var..."

Özel, "Ekrem Başkan’ın bugün başka bir yerde halk buluşması var. Ben buradayım Ekrem Başkan orada. Ancak İBB’nin Kartal’a neler yaptığına şöyle bir bakınca bitmeyecek okumakla ama…" ifadelerini kullandı.