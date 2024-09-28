ANKA

CHP'nin uzun yıllar boyunca genel merkezinde yaşayan ve partiyle özdeşleşen kedisi Şero, yaşamını yitirdi.

20 yaşını geçen Şero, hem parti içinde hem de siyaset sahnesinde tebessüm kaynağı olmuştu. Şero'nun bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi.

Şero’nun gözlem altında tutulduğu kedi hastanesinin başhekimi veteriner Tarkan Özçetin, Şero'nun yapılan tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu.

"HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Özçetin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Büyük üzüntüyle bildiriyoruz ki, 20 yıldır varlığı ile Türk siyasetinde tebessüm kaynağı olmuş, tüm hayvanseverlerin gönlünde taht kurmuş, CHP'nin kedisi ŞERO, hastanemizdeki tedavi sürecinin ardından bu sabah itibarıyla hayatını kaybetmiştir. 20'yi bulan İleri yaşı ve yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanemizde gözetim altında olan ŞERO, tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki aramızdan ayrılmıştır.



Şero'nun tıbbi süreci titizlikle takip edilmiş, en ileri teknolojiler ve uzman kadromuzun desteğiyle gereken her türlü tedavi uygulanmıştır. Ancak, yaşa bağlı gelişen kronik sağlık sorunları sonucunda, sabah saatlerinde yaşamını yitirmiştir. Başta CHP Ailesi, tüm sevdiklerine en içten başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Hepimizin başı sağ olsun.