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- CHP'nin Kılıçdaroğlu için hazırladığı görüntüler çalıntı çıktı
CHP'nin Kılıçdaroğlu için hazırladığı görüntüler çalıntı çıktı
CHP Gençlik Kolları tarafından yayınlanan videodaki görüntülerin Samsunspor için hazırlanan reklam filmine ait olduğu ortaya çıktı.
- Haber Merkezi
- 29.08.2021 - 14:03
CHP Gençlik Kolları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu için bir video hazırladı.
Twitter'dan yayınlanan videoya, "Sevgi; bazıları için 17 harflidir.." notu düşüldü ve Kemal Kılıçdaroğlu etiketlendi.
Paylaşımın üzerinden kısa bir süre geçmesiyle birlikte gerçek ortaya çıktı.
CHP Gençlik Kolları'nın hazırladığı videoda konuşanların, bu sözleri Samsunspor için söylediği öğrenildi.