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CHP'nin Kılıçdaroğlu için hazırladığı görüntüler çalıntı çıktı

CHP'nin Kılıçdaroğlu için hazırladığı görüntüler çalıntı çıktı

CHP Gençlik Kolları tarafından yayınlanan videodaki görüntülerin Samsunspor için hazırlanan reklam filmine ait olduğu ortaya çıktı.