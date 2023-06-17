CHP'nin 'Köylüler oy vermedi' çıkışı Hitler filmine uyarlandı Bir Twitter kullanıcısının Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kırsalda yeteri kadar etki gösteremedik" sözeleriyle seçimi kaybetmenin faturasını köylülere kesmesini eleştirerek hazırladığı video sosyal medyada ilgi gördü.

ensonhaber.com

Seçim sonrası CHP'deki liderlik kavgası büyüyor.

Bir yandan da mağlubiyetin faturasının kime kesileceği konusu gündemde.

Kemal Kılıçdaroğlu, MYK'yı görevden aldıktan sonra çıktığı ilk yayında, suçu 'köylülere' atmıştı.

Kırsalda yeteri kadar etki gösteremediklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Biz nerede kaybettik? Bu soruya yanıt verilmesi lazım, bunu da değerlendirdik. CHP kırsalda yeteri kadar etki gösteremedi. 3 milyonluk fark 1,2,3 tane sandık kurulan yerlerde oluştu. Buralarda daha fazla gidilebilirdi. Kentlerde oturanların tamamı demokrasiden yana oy kullanmış." ifadelerini kullanarak tüm eleştiri oklarını kendi üzerine çekti.

Hitler filmine uyarlandı: Seçimi neden kaybettik rapor istiyorum

Kırsalda yaşayan seçmeni antidemokratik ilan eden Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri Adolf Hitler'in hayatının anlatıldığı bir film kesitine uyarlandı.

Filmde Hitler'in savaşı neden kaybettiklerini komutanlarına sorduğu sahnenin kullanıldığı videoda, CHP'deki 'seçimi neden kaybettik' tartışmasına yer veriliyor.

"Köylüler TRT izleyip oy vermedi"

EsquirePasha adlı Twitter kullanıcısının hazırladığı eğlenceli videoda 'köylülerin TRT izleyip CHP'ye oy vermediği için seçimin kaybedildiği' bilgisi dikkat çekiyor.