CHP'nin kurultay iptali davası ertelendi

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde "şaibeli" kurultay iddialarının ardından başlatılan kurultay iptali davasında yeni bir gelişme yaşandı.

4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultay'daki genel seçimlerindeki yenilginin ardından, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı bayrak açan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel liderliğindeki değişimciler, bu kurultayda 13 yıllık Kılıçdaroğlu dönemini sonlandırarak Özgür Özel’i genel başkanlık koltuğuna oturttu.

DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ

Ancak kurultayın hemen ardından, delegelere para, telefon ve iş vaadiyle rüşvet dağıtıldığına dair ağır iddiaların ortaya atılmasıyla, CHP’den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, kurultayın iptali için ayrı ayrı mahkemelere başvurdu.

Davalar, İzmir delegesi Hatip Karaaslan’ın başvurusuyla Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirildi.

İLK DURUŞMA BUGÜN GÖRÜLDÜ

İlk duruşması bugün görülen davada karar çıkmadı.

26 MAYIS'A ERTELENDİ

Mahkeme, kurultay iptali davasını 26 Mayıs'a erteledi.

CHP davalara ilişkin cevabını mahkemeye sundu. Davanın reddini talep eden CHP, mevzuat hükümlerini hatırlattı.

CHP'nin dilekçesinde "Kongrede alınan bir kararın iptali karar tarihinden en fazla üç ay içerisinde istenebilir. Dolayısıyla dava süresi içerisinde açılmamıştır.” denildi.