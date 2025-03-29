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Haber Merkezi

Şaibeli kurultay iddialarının merkezindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nde rüşvet ve yolsuzluk skandalı patladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmalar kapsamında aralarında Ekrem İmamoğlu ile İBB yönetimindeki isimlerin de olduğu 48 kişi tutuklandı.

MALTEPE'DE DESTEK MİTİNGİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonda Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası Cumhuriyet Halk Partisi, Maltepe’de bir miting gerçekleştiriyor.

Miting alanına ulaşmak isteyenler, Marmaray’ın Süreyya Plajı durağında yoğunluk oluşturdu.

SAATLER ÖNCESİNDEN ALANA GELDİLER

İstanbul ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen birçok kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla miting alanında toplandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşma yapacağı miting alanındaki belirli noktalara dev ekran ve ses sistemleri kuruldu.

SKANDAL SLOGAN

Alanda toplanan kalabalık zaman zaman attığı sloganlarla tepki geçti.

İmamoğlu için toplanan kalabalık "Tayyip içeri Ekrem Başkan dışarı" sloganı attı.

HANGİ PARTİLER KATILDI?

Emek Partisi (EMEP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve Sol Parti de CHP’nin çağrısıyla yapılan Maltepe’deki mitinge katılacaklarını duyurdu.

EMEP 'Kurtuluş yok tek başına, Ya hep beraber ya hiçbirimiz! Maltepe mitinginde buluşalım' dedi.

TİP ise 'Halk iradesi için Maltepe’ye!' çağrısı yaptı.

DEM Parti, 'Demokrasiye ve halk iradesine sahip çıkıyoruz' ve Sol Parti de 'Hep beraber direndik, hep beraber Maltepe’de buluşacağız' diyerek partilileri Maltepe’ye çağırdı.