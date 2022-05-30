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    CHP'nin masasındaki anketler: Seçimde fark atarız

    CHP'nin masasındaki anketler: Seçimde fark atarız

    2023 seçimlerine yönelik anketleri değerlendiren CHP'de Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fark attığı iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2022 - 11:52
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 12:09
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    Türkiye'de 2023 seçimlerine geri sayım başladı.

    Partiler 2023 için seçim çalışmalarına başlarken anket şirketleri de seçmenin nabzını tutmaya devam ediyor.

    Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tekrar aday olurken, muhalefet kanadında ise aday belirsizliği sürüyor.

    Millet İttifakı adayının CHP'den çıkacağına kesin gözüyle bakılırken; Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile adaylık kapışması yaşıyor.

    CHP'nin anketine göre fark kapandı

    CHP içinde adaylık kapışması sürereken, parti içinde seçimlere yönelik son anket sonuçları açıklandı.

    Gazateci İsmail Saymaz'ın, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'a dayandırdığı haberine göre;  anketlerde AK Parti ile CHP arasındaki fark yüzde 0,1'e iniyor.

    AK Parti yüzde 29,3 oy alırken, CHP yüzde 29.2'ye yükseliyor. İyi Parti yüzde 13,2, HDP yüzde 10 ve MHP de yüzde 5.8 alıyor.

    "Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 8 puan önünde"

    Anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun kıyaslanmasına da değinenen CHP'li Toprak, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olması gerektiğini; bunun sebebinin ise de"Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7-8 puan önünde" göründüğünü söyledi.

    CHP nin masasındaki anketler: Seçimde fark atarız #1


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