CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Silivri'de katıldığı çiftçilere yönelik mazot dağıtım töreninde sembolik olarak alanda tutulan traktöre teknik sorunlar nedeniyle mazot verilemedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri Değirmenköy Mahallesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca (İBB) organize edilen mazot ve buğday dağıtım törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu etkinlikte gündeme ve tarıma dair açıklamalarda bulundu.

Çiftçilere bedava elektrik vaadine değinen Kılıçdaroğlu, "Evet oraya (Şanlıurfa) yapacağız, söz verdim. 2,5 milyon dekar taşlık arazi var. Taşlık araziye güneş enerji panellerini koyacaksınız, oradan elektrik elde edeceksiniz. Üstelik çiftçiye bedava vereceğiz, artan elektriği de çiftçi satacak, oradan ayrıca gelir elde edecek. Bunu önce Doğu ve Güney Anadolu'da 6 ilde, sonra Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız." diye konuştu.

"Çiftçiye mazotu ÖTV'siz ve KDV'siz vereceğiz"

Mazotun yatlara ÖTV'siz verildiğini aktaran Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde çiftçiye mazotu ÖTV'siz ve KDV'siz vereceklerini ifade etti.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, daha sonra tören alanında sembolik mazot dağıtımı için hazır bekletilen traktörün yanına geçti.

CHP'nin mazot dağıtım töreninde traktöre mazot verilemedi VİDEO



Traktöre mazot verilemedi, dağıtım yapılamadı

İBB tankerince mazot aktarımı yapacak sistemin teknik arıza dolayısıyla çalışmaması nedeniyle traktöre mazot verilemedi.

Mazot pompasının deposuna takıldığı traktörün yanında bir süre bekleyen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, sorunun çözülememesi dolayısıyla mazot dağıtımını yapamadı.

Gerginlik yaşandı

Sorun devam ederken İBB personeli arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı. Depoya akıllı pompa belediye personelince kaldırıldı.

AA'nın aktardığına göre Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, mazot dağıtımında yaşanan sorunun ardından buğday dağıtımına da katılmadı. Kılıçdaroğlu, vatandaşları selamlayarak alandan ayrıldı.