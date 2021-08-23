CHP'nin Meclis'te Kur'an-ı Kerim'e tepkisi, Atatürk'ün Meclis'i açtığı anları hatırlattı

Kur'an-ı Kerim okuma odası gibi yeni mekanlar da yapılan Meclis'te ibadet yapılmasının doğru olmadığını söyleyen CHP'ye karşın, Atatürk'ün dua ile Meclis açtığı görüntüler akıllara geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 15 Temmuz 2016'daki kanlı darbe girişiminde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün hava saldırıları sonucunda tahrip olmuştu.

TBMM'de meydana gelen tahribatın onarılmasıyla birlikte Kur'an-ı Kerim okuma yeri, kütüphane gibi mekanlar da inşa edildi.

Artık Kur'an-ı Kerim'in de okunabileceği Meclis'teki yeni mekanlara CHP tarafından tepki gösterildi.

CHP, KUR'AN OKUMANIN YERİNİN MECLİS OLMADIĞINI SAVUNDU

CHP'nin, Kur'an-ı Kerim okunmasına karşın bu gibi ibadetlerin yerinin Meclis olmadığını söylemesi üzerine Atatürk'ün Meclis'i dualarla açması akıllara geldi.

ATATÜRK, MECLİS'İ DUALARLA AÇTI

Tarihte Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında din adamları ve hocalarla dua ederek Meclis'i açması, CHP'nin yaklaşımıyla ters düştü.

"BÖYLE DAVRANIŞLAR İSLAMİ İNANÇLARA ZARAR VERMEKTEDİR"

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, konuyla ilgili "Dini işlerle ilgili mekanların yeri Meclis değildir. Eğer insanlar dini ihtiyaçlarını gidermek istiyorlarsa Meclis'e çok yakın bir mesafede olan, Kocatepe Camii'nin altında yer alan Kur'an okuma ve dinlenme salonlarının bulunduğu Diyanet İşleri'ne bağlı büyük bir mekana dikkat çekmek isterim. Dini inançları yapmanın yeri ayrıdır siyasetin ayrı. Böyle davranışlar İslami inançlara zarar vermektedir." ifadelerini kullanmıştı.