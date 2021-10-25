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    CHP'nin Meclis'te tezkere kararsızlığı

    CHP'nin Meclis'te tezkere kararsızlığı

    Irak ve Suriye'ye operasyon yetkisini 2 yıl daha uzatan tezkere için karar veremeyen CHP, bugün MYK'da tavrını netleştirecek.
    • AA & Ensonhaber
    • 25.10.2021 - 07:37
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 08:17
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    Meclis Genel Kurulu, bu hafta kritik tezkere görüşmelerine ev sahipliği yapacak.

    Yarın Irak-Suriye tezkeresi gündeme gelecek.

    Tezkere, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon için Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngörüyor.

    Tezkerede, terör örgütlerinin Suriye sınırında milli güvenliğe ve sivillere yönelik eylemlerini sürdürdüğü vurgulandı.

    Türkiye'nin her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanmaya devam edeceği belirtildi.

    CHP VE HDP DIŞINDA HAYIR DİYEN YOK

    Tezkere oylamasında siyasi partilerin tavrı önemli.

    AK Parti, MHP ve İyi Parti tezkereye "evet" diyecek. HDP ise tezkereye karşı "hayır" oyu kullanacak.

    CHP BUGÜN KARARINI AÇIKLAYACAK

    Son 2 yıldır Suriye tezkeresinin uzatılmasına "evet" diyen CHP'nin tavrı, bugün toplanacak MYK'da netleşecek.

    Suriye tezkeresinin ardından Genel Kurul'da, Lübnan'da Barış Gücü kapsamında bulunan Türk askerinin görevini 1 yıl daha uzatan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi de görüşülecek.

    CHP nin Meclis te tezkere kararsızlığı #1

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