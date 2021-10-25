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- CHP'nin Meclis'te tezkere kararsızlığı
CHP'nin Meclis'te tezkere kararsızlığı
- AA & Ensonhaber
- 25.10.2021 - 07:37
- Güncelleme : 25.10.2021 - 08:17
Meclis Genel Kurulu, bu hafta kritik tezkere görüşmelerine ev sahipliği yapacak.
Yarın Irak-Suriye tezkeresi gündeme gelecek.
Tezkere, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon için Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngörüyor.
Tezkerede, terör örgütlerinin Suriye sınırında milli güvenliğe ve sivillere yönelik eylemlerini sürdürdüğü vurgulandı.
Türkiye'nin her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanmaya devam edeceği belirtildi.
CHP VE HDP DIŞINDA HAYIR DİYEN YOK
Tezkere oylamasında siyasi partilerin tavrı önemli.
AK Parti, MHP ve İyi Parti tezkereye "evet" diyecek. HDP ise tezkereye karşı "hayır" oyu kullanacak.
CHP BUGÜN KARARINI AÇIKLAYACAK
Son 2 yıldır Suriye tezkeresinin uzatılmasına "evet" diyen CHP'nin tavrı, bugün toplanacak MYK'da netleşecek.
Suriye tezkeresinin ardından Genel Kurul'da, Lübnan'da Barış Gücü kapsamında bulunan Türk askerinin görevini 1 yıl daha uzatan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi de görüşülecek.