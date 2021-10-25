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CHP'nin Meclis'te tezkere kararsızlığı

CHP'nin Meclis'te tezkere kararsızlığı

Irak ve Suriye'ye operasyon yetkisini 2 yıl daha uzatan tezkere için karar veremeyen CHP, bugün MYK'da tavrını netleştirecek.