CHP'nin muhafazakarlara şirin gözükme çabası

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CHP olası erken seçim sürecine hazırlanıyor...

Şaibeli kurultay iddialarıyla kayyum atanma tehlikesiyle panik yapan CHP, geçtiğimiz gün apar topar yeniden kurultaya gitti.

Yapılan yeni kurultayda ise CHP, Özgür Özel liderliğinde erken seçim için hazırlıklar yapılacağını duyurdu.

İLK HEDEF MUHAFAZAKAR SEÇMEN

Hem erken seçim hem de İBB yolsuzluk soruşturması kapmasında muhafazakar seçmeni yanına çekmek isteyen CHP, bu yönde PR çalışmalarına da başladı.

CHP'Lİ OLMAYA ÇALIŞAN TESETTÜRLÜ KADINLAR ALGISI

Muhafazakarlara şirin görünmek isteyen CHP, Ankara'da bir parti standında CHP'ye üye olmaya çalışan, çarşaf giyen kadınların fotoğraflarını sosyal medyada yaymaya başladı.

O kare kısa sürede ise gündem oldu...