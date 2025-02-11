CHP'nin ön seçim tarihi belli oldu

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Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için yapılacak ön seçim hazırlıkları hız kazanmıştı.

Bu doğrultuda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la bir araya gelmişti.

CHP'DE ÖN SEÇİM HAZIRLIĞI

Ardından CHP Parti Meclisi, ön seçim gündemiyle dün bir toplantı gerçekleştirdi.

Erken seçim gündemiyle toplanan Parti Meclisi’nde ön seçim takvimi onaylanıp, aday kriterleri belirlendi.

PARTİ ÜYELERİ 23 MART'TA SANDIK BAŞINA GİDİYOR

Ve bugün konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçimin tarihi netlik kazandı.

CHP üyeleri, 23 Mart tarihinde partinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandık başına gidecek.

YAVAŞ KATILMAYACAĞINI BİLDİRDİ

Öte yandan CHP’de cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, pazar akşamı Ankara’da Genel Başkan Özgür Özel’le bir araya gelmişti.

Yavaş, bu görüşmede ön seçime katılmayacağını Özel’e bildirmişti.