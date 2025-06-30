CHP'nin şaibeli kurultay davasında mahkemeden ilk ayrıntılar

Türkiye siyaset tarihinde bugün önemli bir dava görülüyor.
4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarıyla başlayan davada, 3'üncü celse bugün görülüyor.
CHP'de eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun göreve geri dönüşünün önünü açabilecek bir kararın da çıkabileceği dava başladı.
Mahkeme salonuna gelmeyen davanın şikayetçisi konumunda bulunan CHP'li eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın avukatı söz aldı.
Şaibe iddialarını dile getiren avukatın kullandığı ağır ifadeler ise mahkeme salonunda dışarı taştı.
"KILIÇDAROĞLU GÖREVE ÇAĞRILMALI"
Özgür Özel ve CHP'nin mevcut yönetimini hedef alan avukat, yönetimin uzaklaştırılmasını ve Kılıçdaroğlu'na görev verilmesini istedi.
Savaş'ın avukatı, "İvedilikle Özgür Özel görevden el çektirilmelidir. Karar kesinleşene kadar Kemal Kılıçdaroğlu’na yetki verilmeli.
Bu davaya konu usulsüzlükler milli güvenlik sorunudur. Mutlak butlan ile Kemal Kılıçdaroğlu göreve çağrılmalıdır." dedi.
"GAYRİMEŞRU GENEL BAŞKAN"
Özel'i de hedef alan Savaş’ın avukatları Özgür Özel için duruşmada “gayrimeşru genel başkan” ifadesini kullandı.
DAVA ERTELENDİ
Taraf avukatlarının beyanlarından sonra mahkemeden erteleme kararı çıktı.
Mahkeme heyeti, davayı 8 Eylül'e erteledi.