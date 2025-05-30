Haber Merkezi

CHP belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturmaları devam ederken bir yandan da parti içinde kazan kaynıyor.

Değişim parolasıyla yapılan ve Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu saf dışı bıraktığı son kurultaya ilişkin şaibeler ortaya çıktı.

Yargıya taşınan şaibeli kurultay olayına ilişkin her gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor.

Bunlardan biri de Erzurum delegelerinin, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibi tarafından rüşvete bağlanması.

Bu kapsamda savcılıkta ifade veren Erzurum delegesi Yusuf Gögerkaya, yaşananları Barış Yarkadaş'a anlattı.

Yarkadaş da TGRT ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında kendisine anlatılan itirafları milyonlarla paylaştı.

"ERZURUM TAMAM BURSA DA HALLEDİLDİ"

Yarkadaş şöyle konuştu:

"Yusuf Gögerkaya 'Pavyonda para meselesini sana tam anlatacağım' dedi. 'Ama bunu sizin anlatmanızı istiyorum ben geceleri uyuyamıyorum, biz ne hale geldik' dedi. 'Kemal Bey'e o kadar haksızlık yapıyorlar ki, 300 oyla kazanacağı seçimi çaldılar' dedi. Benim yanımda söylediler Bursa da bu gece halledildi diye. Bizim yanımızda oldu her şey.

"İL BAŞKANI BİZİ PAVYONA GÖTÜRDÜ"

Erzurum il başkanı bizi pavyona götürdü. İl başkanı beni dışarı çağırdı, 'Bize 4 imza daha lazım' dedi.

"BİZE BİN- BİN 500 DOLAR VERDİ"

Çıkarttı bize pavyonun önünde bazılarımıza bin dolar bazılarımıza bin 500 dolar verdi. Ben bu parayı aldım cebime koydum.

"ÖZGÜR ÖZEL'E OY VERİP FOTOĞRAF ÇEKİN"

Bu parayı bize verirken kurultay günü Özgür Özel'e oy verin, fotoğraflarını çekin bana yollayın dedi. Kurultay günü seçim kabinine girdik Özel'e oy verdik, fotoğrafını da yolladık."