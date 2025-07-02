CHP'nin Saraçhane mitinginde ölüm tehdidi: Hepiniz burada asılacaksınız

CHP yine kendi içindeki kaosu sokağa yansıttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından başlayan ve 1 hafta boyunca sokakları yakıp yıkan CHP yine sokaktaydı.

Bu kez İmamoğlu'nun tutuklanmasının 100. günü bahanesiyle CHP, kitlesini Saraçhane'ye çağırdı.

POLİSE SALDIRIP DİNİ DEĞERLERİ HEDEF ALDILAR

Miting diye sokağa çıkanlar yine milli ve dini değerleri hedef alıp, polise saldırdı.

Polise saldıran gruptan çok sayıda provokasyoncu gözaltına alınırken kameralara ilginç görüntüler de takıldı.

Onlardan biri de dini değerlere sahip insanları hedef alan bir CHP'liydi.

Bir önceki gün Leman dergisinde Hazreti Muhammed'i (s.a.v) hedef alan çirkin karikatüre tepki gösteren, dini duygularla peygamberine sahip çıkanları tehdit eden bir gösterici kameralara yansıdı.

"HEPİNİZİ BURADA ASACAĞIZ"

Ölüm tehditleri savuran gözü dönmüş CHP'li gazetecilere polisleri işaret ederek, "Kaydet bugünleri kaydet! Hepiniz yargılanacaksınız... O İslamiyet adı altında şeriat isteyenler bir bir asılacaksınız! Haberiniz olsun. Bir bir asılacaksınız! Tam da burada asılacaksınız!" ifadelerini kullandı.

Söz konusu tehdit görüntüleri, sosyal medyada gündem olurken büyük tepki çekti.