CHP'nin seçim aracında dikkat çeken detay! MHP mitingine ait fotoğraflar kullanıldı Partiler sahaya inerek vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ederken, CHP'nin seçim minibüsünde yer alan fotoğrafın MHP mitingindeki kalabalığa ait olduğu ortaya çıktı.

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Seçim arenasında hararetli anlar yaşanıyor.

Partiler sahaya inerek halk buluşmalarını sürdürüyor.

Mitinglere hız veren Cumhur İttifakı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli aynı anda farklı illeri ziyaret ediyor.

Öyle ki iki lideri de büyük bir kalabalık coşkuyla karşılıyor.

Zaman zaman aynı gün birden fazla kente de giden liderlerin yoğun bir seçim programı bulunuyor.

6'lı masanın mitingleri ilgi görmüyor

Öte yandan Millet İttifakı'nda ise yapılan mitingler, beklenen ilgiyi görmüyor.

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile programlara katılıyor.

6'lı masada yer alan diğer parti liderleri de bu süreçte vatandaşlarla buluşarak vaatlerini sıralıyor.

Programlardaki miting alanlarındaki katılımın az olması ise dikkatlerden kaçmıyor.

Vatandaşlar alanı terk etti

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun dün Ardahan ziyaretinde de az sayıda katılımın olması ve CHP Lideri'nin konuştuğu sırada vatandaşların alandan ayrılması gündem oldu.

Aynı zamanda Akşener ve Yavaş da parti destekçileriyle bir araya gelmek için Konya'ya gitmiş, buradaki küçük miting alanındaki vatandaşların sayısının oldukça az olduğu görüldü.

CHP minibüsünde MHP fotoğrafı

Mitingler konuşulmaya devam ederken CHP cephesinde skandal bir kare ortaya çıktı.

CHP Osmangazi İlçe Başkanlığı'nın seçim minibüsünde MHP'nin miting fotoğraflarının kullanıldığı görüldü.

Üç hilal ve Türk bayraklarının bulunduğu MHP mitingine ait fotoğrafların yer aldığı minibüs, sosyal medyada gündem oldu.

Konuya ilişkin ise henüz bir açıklama gelmedi.