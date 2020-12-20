CHP'nin Seval Türkeş ziyaretine Alevi derneklerinden tepki

Maraş Katliamı'nın yıl dönümünde Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'e ziyarette bulunması Alevi derneklerinin tepkisine neden oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte, Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'i ziyaret etti.

Ziyaretin, Maraş Katliamı'nın yıldönümüne denk gelmesi ise Alevi derneklerinin tepkisine neden oldu.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu konuya ilişkin bir açıklama yayınladı.

"CHP'Yİ OYLARIYLA AYAKTA TUTAN ALEVİLER..."

CHP'yi oylarıyla ayakta tutan Alevilerin vicdanının sızlatıldığı ifade edilen açıklamada, "Biz Aleviler için çok acı olan bu tarihi günde Alevilerin oylarıyla partisi ayakta duran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP üst düzey yöneticileri, Alpaslan Türkeş’in eşini tören anlamıyla ziyaret ettiler.

Belki şaşırdık, belki tanıdık, belki hatırlandık bir tabloydu ama Alevilerin vicdanını bir kez daha sızlatan bu görüntü karşısında kendilerini kınıyor ve Alevi toplumu adına Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerine soruyoruz: Bu ziyaretin sebebini adalete olan vurgunuz ve söylemlerinizle net bir şekilde anlatacak mısınız? Yoksa Alevilerin mazlum bir toplum olmasına bilinçaltınızdaki küçümsemeyle mi bakıyorsunuz?" ifadeleri kullanıldı.



