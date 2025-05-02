Haber Merkezi

23 Nisan tarihinde yaşanan olayda, Meclis'te yapılan resepsiyona katılmayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ankara'da miting gerçekleştirip, 1'inci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyüş gerçekleştirmişti.

Eski Meclis binasına girmek üzere yola çıkan heyeti taşıyan CHP otobüsünün şoförü G.G., polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak aracı polisin üzerine sürmüştü.

EV HAPSİ KARARI

Tepki çeken olayda, trafik polisi, olaydan otobüsün sağına kaçarak yara almadan kurtulurken başlatılan soruşturma kapsamında şoför gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu şahsa yurt dışı yasağıyla birlikte ev hapsi verildiğini duyurdu.

EGM BASIN AÇIKLAMASI YAYINLADI

CHP'nin şoförünün polisin üzerine otobüs sürdüğü anlara ait görüntüler kısa sürede büyük tepki çekti.

Görüntüler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) basın açıklamasında bulundu.

"SÜRÜCÜ, ARACI, BİR SİLAH GİBİ KULLANARAK MEMURUMUZUN ÜZERİNE SÜRMÜŞTÜR"

EGM'den yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Ankara Valiliği tarafından alınmış eyleme seyirci kararna rağmen, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü bir partinin ses ve yayın otobüsü, “girişin ve bulunmasının yasak olduğu” Ankara Adliyesi bölgesine girmeye çalışmıştır.



Sürücü, görevli polis memurumuzun “dur” ihtarına uymamış; aracı, bir silah gibi kullanarak ve hiçbir yavaşlama belirtisi göstermeden memurumuzun üzerine sürmüştür. Polisimiz son anda kaçarak ezilmekten kurtulmuştur.

"ŞAHIS HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTUR"

Emniyet Genel Müdürlüğümüze söz konusu aracı kullanan G.G. isimli şahsın hakkında “kasten öldürme”, “kasten yaralama” ve “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçlarından dava açılması için suç duyurusunda bulunulmuştur.

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Yaşananlar sonrası açıklamalar peş peşe gelirken bu kapsamda bir açıklama da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda duruma tepki gösterdi.

"BU PERVASIZ VE ACIMASIZ SALDIRI, HUKUK KARŞISINDA HAK ETTİĞİ YANITI ALACAKTIR "

Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir.



Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır.

"FİZİKSEL YA DA SÖZLÜ HER TÜRLÜ SALDIRININ KARŞISINDAYIZ"