CHP'nin soğan provakasyona vatandaştan tepki: Bir soğana davamızı satmayız biz Soğanın fiyatının artmasından medet uman muhalefet provakasyona kalkıştı. Şanlıurfa'da soğan provakasyonu yapan Mahmut Tanal'a vatandaş geçit vermedi. Vatandaşlar, "Bir soğana davamızı satmayız biz" tepkisinde bulundu.

ensonhaber.com

Seçimler yaklaştıkça bazı muhalif isimlerden provakatif hamleler gelmeye devam ediyor.

Bu süreç devam ederken seçimler öncesi muhalefetin son kozu soğan ve patates oldu.

Geçtiğimiz yıllarda kilo kilo satılan soğan bu sene hasadın gecikmesi nedeniyle 20 liralara kadar tırmandı.

Muhalefetin soğan umudu

Soğan fiyatları üzerinden muhalefet yapanlar ise yeni hasadın başlamasıyla hayal kırıklığı yaşıyor.

Verimli arazilerin bulunduğu Adana'da, bu sene 23 bin dönüm alanda ekilen soğanda 31 Mart'tan bu yana hasat devam ediyor.

Ama muhalefetin ucuz provakasyonu ise sürüyor.

CHP Şanlıurfa Milletvekili adayı Mahmut Tanal, Şanlıurfa Pazaryeri'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında limonla şov yapan Tanal, soğanın kilo fiyatı üzerinden provokasyon yapmaya çalıştı.

"AK Parti'ye oy vermeyin"

CHP'li Tanal, elindeki limonu sıkarken, vatandaşlara AK Parti'ye oy vermeme çağrısı yaptı.

Soğanın 25 kilo olduğunu söyleyen Tanal, "Çoluk çocuğunuzun geleceği için AK Parti'ye oy vermeyin." dedi.

Vatandaş provakasyona izin vermedi

Limon ve soğan üzerinden provokasyon yapan Tanal'a vatandaşlar sert tepki göserdi.

"Bir soğana davamızı satmayız biz"

Tepkisini dile getiren bölge halkı, "Bir limona, bir soğana ülkemizi mi satacağız? Davamızı satmayız biz." sözlerini sarf ettiler.

Bölgede beklediği karşılığı bulamayan CHP'li Mahmut Tanal, apar topar alandan ayrılmak zorunda kaldı.