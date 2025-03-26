CHP'nin sokak eylemlerine katılan başörtülü kızlar

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası CHP, yaptığı çağrılarla sokakları yangın yerine çevirdi...

Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde peş peşe sokak çağrıları yapan CHP'nin bu davetine cevap veren eylemciler polislerle çatışıp, camilere saldırmaya kadar ileriye gitti.

BAŞÖRTÜLÜ KIZLAR EYLEMDE

Sokaklara inen eylemciler arasında marjinal gruplar dışında başörtülü kızların da yer alması dikkat çekti.

28 ŞUBAT UNUTULDU

Özelikle 28 Şubat sürecinde CHP'nin yaptıklarını unutup, sokak davetine icabet eden kızların ellerindeki dövizler ve yüzlerindeki maskeler de kısa sürede gündem oldu.

"BAŞIM KAPALI ZİHNİM DEĞİL"

Dövizlere ise "Başım kapalı zihnim değil" ve "Girl Dinner Siyasal İslam" mesajlarının yazıldığı, yüzlerine de Atatürk maskesi taktıkları görüldü.